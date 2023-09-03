شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية تنصح مرضى السكر: تناولوا أطعمة تحتوى على ألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طعامك يتحكم بشكل كبير فى صحتك وسلامتك، وكذا فى الأمراض التى تعانيها، فبعض الأمراض يجب علينا أن نصاحبها خاصة المزمنة منها، وذلك باتباع نمط حياة صحى جيد، وأسلوب رياضى حركى سليم، وطريقة غذائية سليمة تعتمدها كى نتجنب توابع هذه الأمراض ونستطيع التعايش معها بدون أضرار محتملة.





هل يمكن السيطرة على مرض السكر؟

لا تصدق مقولة أن المرض يمكنه التحكم بك، فقط أنت من تسمح بذلك، يمكنك أيضا من خلال اتباع نمط حياة صحى أن تحافظ على العلاقة بينك وبين مرضك، وأن تسيطر عليه فى كثير من الأحيان، مرض السكر هكذا، إذا ما التزمت بتعاطى العقاقير الموصوفة له سواء بالإنسولين أو غيره، مع اتباع نمط غذائى وحياتى ورياضة صخى، تصبح قادرا على السيطرة على مخاطره.

وفى هذا الصدد، تنصح الدكتورة صفاء توفيق، استشارى التغذية، ورئيس الجمعية المصرية للتغذية الصحية، كل من يعانى من مرض السكر، بالالتزام بنظام غذائي صحى، يصبح هذا النمط هو أسلوب حياتى لا يمكن التخلى عنه، للوقاية من مضاعفات السكر غير الجيدة على الأطراف والأعصاب والنظر وغيره من الاعتقالات المتوقعة لمرض السكر.

وتفيد الدكتورة صفاء بأن أول وأهم الخطوات التى يجب اتباعها فى هذا الأمر لمريض السكر هو إدخال الألياف فى نظامه الغذائي بشكل مكثف، وفى جميع الوجبات، والتى تفضل "صفاء"أن تكون خمس وجبات صغيرة مقسمة على مدار اليوم، وغنية بنسبة من الألياف فى كل وجبة.





هل يمكن للألياف السيطرة على سكر الدم؟

فالألياف الغذائية حسب دكتورة صفاء، تفيد مريض السكر بشكل خاص فى أنها تقلل من قدرة جسمه على امتصاص السكر، وبالتالى تعمل على السيطرة على نسبته دون ارتفاع، حتى وإن تناول هذا المريض طعاما به نسبة من السكر، فإن إدخال الألياف يعزز من السيطرة على هذا المنسوب دون علو شديد.

تضيف استشارى التغذية أيضا، أن الألياف الغذائية، تساعد على الحفاظ بل وتقليل نسبة الدهون فى الدم وتقلل من امتصاصها، مما يفيد مريض السكر بشدة ويمنع زيادة الدهون فى دمه.





ما الأطعمة الغنية بالألياف؟

وتوضح "د.صفاء" أن الألياف الغذائية تتواجد فى العديد من الأطعمة، المتوفرة والمختلفة، فالورقيات هى الأبرز فى هذا الصدد، والخس والجرجير والسبانخ وغيرها من الأطعمة الصحية التى يمكن إدخالها فى النظام الغذائى.

كما يعتبر التفاح والأفوكادو من أفضل الأطعمة المحتوية على الألياف، وكذلك البقوليات بأنواعها ويمكن اعتبار العدس من أهم الأطعمة المحتوية عليها وتسبب الشبع والفائدة، كما أن الحمص أيضا من الأكلات المفيدة والغنية بالألياف المشبعة.