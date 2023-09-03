شكرا لقرائتكم خبر عن الجبن القريش.. حل سحرى للقضاء على دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب دهون البطن في إحراج لمن يصاب بها علاوة على أنها قد تكون سببًا في الإصابة بأمراض خطيرة، ويوصي الخبراء بتناول الجبن القريش للقضاء على دهون البطن، وذلك لأنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين وفي نفس الوقت منخفض الدهون، ما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.

وإضافة إلى ضررها النفسي على من يصاب بها، فإن الدهون التي تتراكم في منطقة البطن يمكن أن تكون خطيرة جدًا، لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

لكن الخبر السار، بحسب موقع "أم أس إن" هو أنه إذا اخترت الأطعمة المناسبة، فيمكنك تقليل دهون البطن وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة.

وفي مكافحة دهون البطن، يوصي خبراء التغذية بالأطعمة الغنية بالبروتين، وهناك نوع معين من الجبن يثبت أنه أفضل حارق للدهون ألا وهو الجبن القريش، حيث يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين وفي نفس الوقت منخفض الدهون، ما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن، وبحسب دراسات، فإن تناول البروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل تلقائيا من الدهون في البطن من الأفضل محاولة استهلاك 1.5 غرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

فمثلاً إذا كان وزنك 70 كيلو غرامًا، فهذا يعادل 105 جرامات من البروتين يوميًا، ويساعد الجبن القريش على تلبية هذه الحاجة، كما تفعل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون وكذلك البيض والبقوليات.

لكن ماذا لو كان المرء ليس من عشاق الجبن؟ فإن هناك تركيبة أخرى تقضي على دهون البطن وهي حبوب الشوفان مع بذور الشيا، فكلاهما يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز فقدان الوزن.

ويمكن عمل تلك التركيبة كما يلي: احضر قدرًا صغيرًا وضع فيه ملعقة واحدة من مسحوق القرفة وملعقتين من سائل الفانيليا المركز مع نصف لتر ماء أو حليب واترك الخليط على النار حتى يغلى ثم اخفض درجة الحرارة وأضف له فنجانا من حبوب الشوفان واتركه يغلي سويًا لمدة خمس دقائق، واترك كل شيء لبضع دقائق.

ضعي "العصيدة" في وعاء ورشي فوقها بذور الشيا، بهذا تكون أعددت أفضل إفطار لخسارة دهون البطن وتنظيم مستويات السكر في الدم.