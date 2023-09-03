فوائد تناول شاي القراص للنساء: إليك تعرف على أهم 6 استخدامات فعالة

بيروت - نادين محمد - فوائد تناول شاي القراص للنساء عديدة فهو يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل والوقاية من أمراض الكلى وتعزيز المناعة، فيعد نبات القراص عشب معروف بخصائصه الطبية. إليك أهم فوائد شاي القراص للنساء.

1-يخفف آلام التهاب المفاصل

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يساعد تناول نبات القراص على التخلص من السموم من الجسم، مما يجعله إضافة ممتازة إلى ر وتينك اليومي. تعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والقابضة والمضادة للالتهابات كلها موجودة في العشبة.

يحتوي كل كوب من شاي نبات القراص على المكونات التالية:

الفيتامينات أ، ب، ك

الريبوفلافين

النياسين

حمض الفوليك

الكربوهيدرات (71.33 بالمائة)

الدهون (2.36 بالمائة)

البروتينات (25.8 بالمائة)

كاروتين

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2-فوائد شرب شاي القراص للنساء لتعزيز المناعة

يحتوي شاي نبات القراص على مستويات مضادة للأكسدة بالإضافة إلى فيتامينات A وC، التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة ،و تساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض الأخرى.

يحتوي شاي أوراق نبات القراص على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الكاروتينات والفلافونويد (كيرسيتين) والفيتامينات والمعادن. وتشمل هذه الفوائد القدرة على رفع المناعة، بالإضافة إلى خصائص هذه العشبة المضادة للأكسدة، والتي يمكنها تحييد الجذور الضارة، وطرد السموم من الجسم.

3-فوائد شاي القراص للنساء لدعم الدماغ

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وفقًا للدراسات، يمكن لشاي نبات القراص أن يساعد في تحسين وظائف المخ و الحالة المزاجية . تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون شاي نبات القراص قد يكون لديهم مستوى أعلى من مستويات السيروتونين، مما يساعد في ردود الفعل الإدراكية.

4- تأخر الولادة أو المخاض البطيء

تعد من فوائد نبات القراص للنساء أحتوائه على نسبة عالية من الحديد ويمكن أن يساعد في علاج فقر الدم لدى المرضى الذين يعانون من انخفاض عدد الدم.يستخدم شاي نبات القراص أثناء الحمل للمساعدة في تحفيز انقباضات الرحم. ونتيجة لذلك، يوصى باستخدام شاي نبات القراص فقط للنساء اللاتي يعانين من تأخر الولادة أو المخاض البطيء بشكل غير عادي.

5-يتحكم في الالتهاب

في طب الأعشاب، يتم استخدام شاي نبات القراص للمساعدة في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء أجهزة الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في علاج الأمراض الالتهابية، والوقاية منها مثل التهاب المفاصل والذئبة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

6-يخفض مستويات الكولسترول في الدم

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يحتوي نبات القراص على مادة البيتا سيتوستيرول التي تساعد على خفض امتصاص الجسم للكوليسترول، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

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7-الحساسية واضطرابات الرئة

نبات القراص له خصائص مضادة للهستامين. ويستخدم كبديل "طبيعي" للتخلص من الحساسية من الجيوب الأنفية وعلاج التهاب الأنف التحسسي ، نظرًا لأن مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تسبب النعاس والنوبات وجفاف الفم ، فقد يكون شاي نبات القراص بديلاً جيدًا لأولئك الذين يعانون من الحساسية.

8- يمنع أمراض الكلى والمسالك البولية والمثانة

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شاي نبات القراص يفيد الكلى عن طريق زيادة إدرار البول وإزالة حمض اليوريك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، فإنه يحسن وظائف الكلى وتدفق البول. يعد أيضا مدر طبيعي للبول ويعزز تدفق السوائل بشكل سليم في الكلى والمثانة، ويمنع تكون حصوات الكلى .

المصدر: موقع هيلث لاين