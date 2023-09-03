من التخسيس إلى البشرة.. أسباب تجعل ماء الليمون أفضل بداية ليومكِ



بيروت - نادين محمد - يعد ماء الليمون أحد مشروبات التخسيس الأكثر شهرة، ليس لفعاليته في إنقاص الوزن فحسب بينما يساعد كذلك على الهضم وتحسين مشكلات المعدة فضلًا عن أن مذاقه طيب يمكن استساغته مقارنة بمشروبات أخرى.

يعتبر الماء بالليمون مع قليل من العسل بداية اعتاد عليها كثيرون ممن يتبعون نظام عذائي صحي أو بغرض التخسيس، وذلك لأن ماء الليمون غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة من ثم يلعب دورًا مؤثرًا في عدة اتجاهات.

فوائد ماء الليمون



هناك عدد من الأسباب التي تجعلكِ تبدأين يومكِ بشرب ماء الليمون يوميًا. فيما يلي أهمها:

ماء الليمون يحسن الهضم- المصدر freepik



1. الترطيب



عند تناول ماء الليمون فهي طريقة لذيذة لزيادة استهلاككِ اليومي من الماء. يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم من ثم يحسن الهضم، ويدعم صحة البشرة، ويساعد جسمكِ على النشاط لساعات طويلة.

2. غني بفيتامين سي



يعد الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة يتعزيز جهاز المناعة، ويساعد في التئام الجروح، ويساعد في إنتاج الكولاجين، ويساهم في تحسين صحة الجلد والأنسجة الضامة، كما يحمي الخلايا من التلف.



3. تحسين عملية الهضم



يحفز ماء الليمون إنتاج العصارات الهضمية، مثل الصفراء، مما يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة أكبر. ويمكنه أيضًا تخفيف عسر الهضم والانتفاخ. يعد شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون في الصباح عادة شائعة لبدء عملية الهضم.

4. إنقاص الوزن



قد يساعد ماء الليمون في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء والحد من الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية بسبب محتواه من الألياف الغذائية والماء. بالإضافة إلى ذلك، يدعم حامض الستريك الموجود في الليمون عملية الهضم والتمثيل الغذائي السليم، وكلاهما ضروري للحفاظ على وزن صحي.

ماء الليمون يساعد على إنقاص الوزن- المصدر freepik



5. يدعم صحة القلب



يساهم ماء الليمون في صحة القلب بعدة طرق. ماء الليمون يحتوي على يس البوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم، كما تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع تأكسد الشرايين. كما أن فإن الحفاظ على وزن صحي والبقاء والترطيب أمران ضروريان لصحة القلب والأوعية الدموية.

6. يعزز نضارة البشرة



يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في ماء الليمون، وخاصة فيتامين ج ، أن تعزز صحة البشرة ونضارتها. يساعد فيتامين ج على تخفيف علامات شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والعيوب. بالإضافة إلى ذلك، دور ماء الليمون في الترطيب ومن ثم يحمي البشرة من الجفاف لأن الترطيب الصحيح يبدأ من الداخل.

7.يمنع حصوات الكلى

يساعد حامض الستريك الموجود في الليمون على منع تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات السيترات في البول، والتي تمنع تكوين الحصوات. لكن الاستهلاك المفرط لعصير الليمون يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأفراد بسبب محتواه من الأوكسالات.

ما هو أفضل وقت لشرب الماء بالليمون؟



أفضل وقت لشرب الماء بالليمون هو في الصباح على معدة فارغة. تعمل هذه الممارسة على تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديكِ ، وتساعد على الهضم، وتمد جسمكِ بالترطيب.لكن ضعي في اعتبارك أن حمض الستريك الموجود في الليمون يمكن أن يكون قاسيًا على مينا الأسنان، لذلك من الجيد شطف فمكِ بالماء العادي بعد تناول ماء الليمون.

اقرأي أيضًا لفقدان الوزن ..رجيم ماء الليمون لمدة 14 يومًا



هل من الأفضل شرب الماء الدافئ بالليمون أم الماء البارد بالليمون؟



يعتمد الاختيار بين ماء الليمون الدافئ والبارد إلى حد كبير على التفضيل والغرض. يمكن أن يكون ماء الليمون الدافئ مهدئًا وقد يساعد على الهضم نظرًا لقدرته على تحفيز الإنزيمات الهاضمة. من ناحية أخرى، فإن الماء البارد بالليمون منعش ومرطب، مما يجعله خيارًا مناسبًا في الطقس الحار. كلاهما يقدم فوائد فيتامين ج والترطيب، لذلك يجب أن تتخذي القرار بنفسكِ.

قد يعجبكِ أيضًا الآثار الجانبية لتناول ماء الليمون