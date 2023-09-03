الشاي الاخضر للتنحيف .. هل يحقق نتائج أكيدة؟ 

بيروت - نادين محمد -

يحظى الشاي الأخضر بسمعة واسعة كغذاء صحي، فهو مرطب ومنخفض السعرات الحرارية ومليء بمضادات الأكسدة. نظرًا لأنه يتم معالجته بشكل ضئيل ، فهو أعلى بمضادات الاكسدة المفيدة من الشاي الأسود.



خصائص الشاي الأخضر تساعد في خسارة الوزن، ولكنهذا لا يعوض النظام الغذائي عالي السعرات الحرارية أو نمط الحياة المستقرة. لفقدان الوزن بسرعة أكبر، ستحتاجي إلى خفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بالإضافة إلى شرب الشاي الأخضر.

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يؤدي شرب الشاي الأخضر إلى فقدان الوزن الزائد ، وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2010 في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا فقدوا 5.5 أرطال أكثر على مدار الدراسة التي استمرت 8 أسابيع مقارنة بالأشخاص الذين شربوا نفس الكمية من الماء. أشارت دراسة أخرى ، نُشرت في عام 2008 في مجلة علم وظائف الأعضاء والسلوك ، إلى أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر فقدوا حوالي 7 أرطال أكثر من الأشخاص الذين شربوا دواءً وهميًا خلال فترة الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا ، من خلال مزيج من حرق الدهون المحسن وزيادة التمثيل الغذائي.

هل الأفضل تناول الشاي الأخضر منزوع الكافيين؟

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يحتوي الكافيين ومضادات الاكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تأثير يؤدي إلى زيادة حرق الدهون وتعزيز الطاقة ، وفقًا لمقالة مراجعة نُشرت في عام 2010 في مجلة الكيمياء الحيوية للتغذية. وبالتالي ، من غير المحتمل أن يحقق الشاي الأخضر الخالي من الكافيين نفس الفوائد لفقدان الوزن مثل الشاي الأخضر العادي.

إضافات للشاي الأخضر:

أولئك الذين لا يحبون الشاي الأخضر العادي يضيفون أحيانًا أشياء مثل الحليب أو العسل أو السكر أو الليمون لإضفاء المزيد من المذاق .ومع ذلك ، قد تعيق بعض هذه الإضافات فقدان الوزن. على سبيل المثال ، وجدت دراسة نُشرت في عام 2011 في Nutrients أن البروتينات الموجودة في الحليب تتصدى لتأثير الشاي الأخضر على عملية التمثيل الغذائي، مما يحد من فوائده في إنقاص الوزن. قد يكون عصير الليمون ، الذي يحتوي على 7 سعرات حرارية فقط لكل أونصة ، نكهة أفضل للشاي الأخضر إذا كنت تحاولين إنقاص الوزن.

عندما يتعلق الأمر بتحلية الشاي ، قد يكون العسل خيارًا أفضل من السكر ، على الرغم من أنك ستحتاج إلى قياس حصتك لتجنب تناول الكثير من السعرات الحرارية.

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تعزيز النتائج بالتمرين:

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة في إنقاص الوزن ، خاصةً إذا كنت تحصلي على 300 دقيقة على الأقل كل أسبوع من تمارين الكارديو وجلستين من تمارين القوة على الأقل أسبوعيًا. فإن الجمع بين شرب الشاي الأخضر وممارسة الرياضة قد يكون له آثار مفيدة أكثر مما قد تتوقعيه. وجدت دراسة نشرت في عام 2009 في مجلة التغذية أن مضادات الاكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تساعد على تعزيز فقدان دهون البطن الناتج عن ممارسة الرياضة. كذلك، قد يحسن الكافيين أداء التمرين ويقلل من الجهد المبذول أثناء التمرين.



