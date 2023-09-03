شكرا لقرائتكم خبر عن التمر أفضل الأطعمة المنزلية لعلاج الإمساك عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك عند الرضع والأطفال أمر شائع جدًا، حيث يشعر الكثير من الآباء أن طفلهم يعاني من الإمساك، إذا بدا أنه يجهد أثناء حركات الأمعاء، ما يتسبب فى تحول وجههم إلى اللون الأحمر، وإليك العلاجات المنزلية للإمساك عند الأطفال، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

الإمساك عند الرضع والأطفال

فى الأسبوع الأول بعد الولادة، يتبرز الأطفال حوالي أربع إلى ست مرات تقريبًا، ثم في الأشهر الثلاثة الأولى، يكون الإمساك شائعًا خلال ثلاث مراحل من الحياة:

بعد البدء بالحبوب والأطعمة المهروسة

أثناء التدريب على استخدام المرحاض

بعد بدء المدرسة

العلاجات المنزلية لعلاج الإمساك عند الأطفال 1. عصائر الفاكهة

يمكن للأطفال الذين لم يبدأوا بعد في تناول الأطعمة الصلبة تناول عصائر الفاكهة، فإنه يساعد في علاج الإمساك، حيث يدخل السائل إلى الأمعاء الدقيقة ويساعد على إخراج الفضلات، عصائر الكمثرى أو التفاح هي الأكثر تفضيلاً لعلاج الإمساك عند الأطفال، حيث تحتوي على سكر يسمى السوربيتول الذي يساعد على تليين البراز، ويمكن إعطاء حوالي 120 مل من عصير الفاكهة للطفل الصغير، لكن لا ينبغي إعطاء العصائر يوميًا لمدة تزيد على أسبوع أو أسبوعين لأنها قد تكون غير صحية للأطفال.

2. البذور

السمسم والكتان هي بعض البذور الصحية التي يمكن أن تضيف كمية من الألياف إلى الطعام، أضفها إلى الحبوب أو اطحنها واخلطها مع الحبوب الساخنة مثل دقيق الشوفان.

3. الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساعد على سحب الماء إلى الأمعاء، عندما يزيد محتوى الماء، فإنه يساعد على تليين البراز وتحفيز حركة الأمعاء، اعصري نصف ليمونة في كوب واحد من الماء وقدميه لطفلك.

4. التمر

التمر غني بالألياف وسيساعد في حركة الأمعاء، خذ ثلاث تمرات واغسلها جيدًا، انقعيها طوال الليل ثم اهرسيها جيدًا في صباح اليوم التالي، امزجي التمر المهروس مع نصف كوب من الماء الدافئ أو الحليب وقدميه لطفلك.