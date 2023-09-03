شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للحصول على الطاقة بدون كافيين.. أبرزها المشى فى الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد بدء اليوم بفنجان من القهوة أو الشاي في الصباح للحصول على الطاقة من طقوس بعض الناس، ولكن تناول هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين كل يوم يزيد من هرمون التوتر، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الآسيوية للطب الرياضي، فإن المشاركين لديهم زيادة في النشاط والقلق، وانخفاض في وقت رد الفعل البسيط بعد تناول الكافيين في الصباح، وإليك طرقًا صحية للحصول على الطاقة بدون الكافيين، وفقًا لما نشره موقع " healthshots".

ماذا يحدث عند تناول مشروبات الكافيين؟ 1. يمكن أن تسبب القلق

الكافيين محبوب لدى الكثيرين لأنه يزيد من اليقظة، في حين أنه يمنع تأثيرات الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تجعلك تشعر بالإرهاق، حيث يؤدي إلى إطلاق الأدرينالين وهو الهرمون المرتبط بزيادة الطاقة، فقد تصبح هذه التأثيرات أكثر وضوحًا، ما يؤدي إلى القلق إذا كنت تتناول الكافيين بانتظام وبكميات كبيرة.

2. التأثير على هرمون التوتر

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من القهوة إلى زيادة مستوى الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، ومن الأفضل اختيار المشروبات الخالية من الكافيين لتعزيز الطاقة.

3. الأرق

الكثير من الكافيين قد يجعل من الصعب عليك النوم بعد ساعات، كلما زادت كمية الكافيين التي تتناولها، زاد الوقت اللازم للنوم.

طرق تعزيز الطاقة بدون كافيين 1. وجبة فطور صحية

ابدأ يومك بوجبة إفطار أو فاكهة مع المكسرات، فوجبتك الأولى مهمة جدًا، اختر وجبة إفطار تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والألياف، حيث يساعد هذا المزيج على استقرار مستويات السكر في الدم، ما يحافظ على تعطل الطاقة.

2. المشي في الصباح

جدد نشاطك لمدة 15 دقيقة سيرًا على الأقدام تحت شمس الصباح، واترك ضوء الشمس يصل إلى عينيك ليعزز الساعة الداخلية لجسمك وإنتاج الطاقة.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

التمرين هو وسيلة رائعة لتعزيز مستويات الطاقة، حاول ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة معظم أيام الأسبوع بدلاً من انتظار وصول عطلات نهاية الأسبوع.

4. إدارة التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر على مستويات الطاقة لديك، لذا ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر ويمكنك ممارسة التمارين الرياضية أو ممارسة اليوجا أو التأمل أو قضاء بعض الوقت في الطبيعة.