شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لحمامات الثلج.. يقلل الالتهاب والتورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغطس في الماء البارد من الأشياء المفضلة لدى المشاهير والرياضيين على حد سواء، وتثير نقاشًا دائما حول فوائدها، ويعتبر الغطس البارد أو الغطس في الماء المثلج لفترة وجيزة، بعد تمرين مكثف أو ممارسة الرياضة، مفيدًا لتقليل آلام العضلات وألمها، وإليك الفوائد وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

5 فوائد صحية لحمامات الثلج يجب أن تعرفها

يعد الغطس في حمام الثلج لمدة من 10 إلى 15 دقيقة ممارسة شائعة بين الرياضيين وعشاق التمارين الرياضية، لما يقدمه من فوائد في جلسة قصيرة، على الرغم من النقاش المستمر حول تعزيز التعافي من خلال حمامات الثلج، إلا أن هناك بعض الفوائد التي لا يمكن إغفالها.

1. يقلل الالتهاب والتورم

يؤدي الغطس في الحمام الجليدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة، ويؤدي تدفق الدم المقيّد في العضلات إلى تقليل الالتهاب والتورم، وتعتبر الزيادة في النتاج القلبي بسبب الغمر في الماء البارد مفيدا للغاية في التأثير على الإجهاد الفسيولوجي.

2. يريح العضلات الملتهبة

من الشائع أن الجلوس في حمام بارد قد يساعد في تخفيف الألم بعد التمرين الذي يؤثر على العضلات، وتشير الدراسات المحدودة إلى أن انخفاض الالتهاب وتباطؤ الإشارات العصبية قد يكون السبب وراء هذه النتائج، ويلاحظ أيضًا أن حمامات الثلج تقلل ما بعد ممارسة التمارين الرياضية، وتؤخر ظهور آلام العضلات، وتخفف آلام العضلات الملتهبة، ومن المعروف أيضًا أن الأشكال الأخرى من العلاج بالتبريد مثل العلاج بالثلج تخفف الألم الناتج عن الحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس.

3. يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية

من أبرز فوائد الغمر في الماء البارد هو مدى انتعاش تأثير التبريد بعد التمرين، عندما ترتفع درجة حرارة جسمك، هناك احتمالات كبيرة للإصابة بضربة الشمس أو الإرهاق الحراري، يقترح أن الغمر في الماء البارد لمدة 10 دقائق يمكن أن يقلل بشكل كبير من درجة حرارة الجسم الأساسية بعد جلسة تمرين مكثفة.

4. يعزز المناعة

أكدت بعض الدراسات أن العلاج بالماء البارد إلى جانب تمارين التنفس والتأمل أظهرت تعزيز أجهزة المناعة الصحية بين الأشخاص، كما تم العثور على أدلة على وجود عدد أقل من الالتهابات البكتيرية بين أولئك الذين مارسوا الغمر في الماء البارد مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وبالتالي فإن الغطس البارد قد يحسن الاستجابة المناعية

5. صحة نفسية أفضل

ويعتقد أن آلية العلاج بالتبريد مفيدة لرفاهية الصحة العقلية، وأكدت دراسة أن الغطس في حمام جليدي أربع مرات في الأسبوع لمدة 20 دقيقة أثبت أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من النقرس، لقد عانوا أيضًا من تعزيز حركة المفاصل وسلوك مريح بشكل عام.