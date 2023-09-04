شكرا لقرائتكم خبر عن واجه تغير الفصول وأمراضها.. أخصائى يضع روشتة وقائية لك ولطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحول من فصل إلى فصل آخر، لا يمر على الجسم مرور الكرام، خاصة مع اقتراب فصل الخريف، هذا الفصل المشهور بأن الفيروسات تكون فى أعلى معدلات نشاطها، ما يسبب الكثير من الأمراض والعدوى خلاله وحتى انتهائه، خاصة على الأطفال الصغار.

تنشط الفيروسات بين الفصول

الدكتور هشام عبد الكريم، أخصائى الأطفال وحديثى الولادة، أوضح أنه فى مثل هذه الفترات بين الفصول المختلفة، يجب على الأسرة توخى الحذر، واتخاذ التدابير الوقائية، خاصة مع الأطفال، للوقاية من أمراض تغير الفصول.

وأشار "هشام"، إلى أنه مع وصولنا إلى نهاية فصل الصيف ومع اقتراب بدايات الخريف، تحدث بعض التغييرات الجوية والاختلافات فى درجات الحرارة كل فترة، ما يجعل الفيروسات تنشط ونصبح جميعنا عرضة للإصابة بها بدرجات متفاوتة.

طرق الوقاية من أمراض تغير الفصول

وأبرز طرق الوقاية من تغيرات الفصول والنشاط الفيروسى المنتشر، هي أن نعزز مناعة الجسم، من خلال تناول كل ما هو صحى، من خضراوات وفاكهة وإدخالها فى نظام الطفل الغذائي، ومنعه من تناول الحلوى غير الصحية، والبعد عن كل ما له علاقة بالسكر، وقبل كل شيء لابد من تعاطى مصل الأنفلونزا الموسمي لكل العائلة، خاصة الأطفال الذين يعانون من حساسية بالأنف أو الصدر.

وأضاف أخصائى الأطفال أنه يجب ضرورة تهوية الأماكن المغلقة تهوية جيدة، والبعد عن التعرض لدرجات حرارة مختلفة بشكل مفاجئ، والالتزام بالتباعد، والتطهير الدائم بالكحول وعدم التواجد فى تجمعات كبيرة العدد.