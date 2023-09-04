شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توابل هترفع معدل الحرق وهتساعدك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوابل هي مواد عطرية تستخدم بشكل أساسي لإضافة النكهة أو تتبيل الأطعمة والمشروبات، ما يعزز مذاقها ورائحتها، في حين أن التوابل ليست مصدرًا مباشرًا للعناصر الغذائية المهمة ، فإن الكثير منها تمتلك مركبات نشطة بيولوجيا لها فوائد صحية، وتحتوي بعض التوابل على مضادات الأكسدة، وفيما يتعلق بفقدان الوزن، يمكن للتوابل أن تدعم بشكل غير مباشر إدارة الوزن الصحي، وإليك قائمة من التوابل التي يمكن أن تعزز إنقاص الوزن، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

7 توابل يمكنها تحسين عملية التمثيل الغذائي وتعزيز فقدان الوزن: 1. الفلفل الحار

يمكن أن يساعد مركبات الفلفل الحار في زيادة التمثيل الغذائي عن طريق زيادة إنتاج الحرارة في الجسم، وهي عملية تعرف باسم توليد الحرارة، هذا الإنتاج المتزايد للحرارة يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.

2. القرفة

يمكن أن تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر بالدم، وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي، من خلال التحكم في نسبة السكر بالدم، يمكن أن تساعد القرفة في منع ارتفاع الأنسولين وتعطله، ما قد يساهم في إنقاص الوزن.

3. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات لها تأثيرات حرارية، ما يعني أنها يمكن أن تزيد من درجة حرارة الجسم ومعدل الأيض، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية وتحسين فقدان الوزن، وثبت أن الزنجبيل يقمع الشهية ويقلل الالتهاب، ما قد يساهم بشكل غير مباشر في جهود إنقاص الوزن.

4. الكركم

وجد أن المركب النشط الموجود في الكركم، والذي يسمى الكركمين، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يزيد الكركمين من إنتاج الحرارة في الجسم، ويعزز حرق الدهون، وينظم مستويات السكر في الدم، وكلها يمكن أن تدعم فقدان الوزن.

5. الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركب يسمى بيبيرين، والذي ثبت أن له خصائص حرارية مشابهة للكابسيسين، يمكن أن يؤدي استهلاك الفلفل الأسود إلى زيادة معدل الأيض وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، ما قد يساعد في فقدان الوزن.

6. بذور الخردل

بذور الخردل غنية بإنزيم يسمى ميروسيناز، والذي يمكن أن يساعد في زيادة معدل الأيض وتعزيز حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الخردل على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الألياف، ما يجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

7. الحبهان

ومن المعروف أن الهيل "الحبهان" له خصائص حرارية يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون، كما أنه يساعد على الهضم ويحسن امتصاص العناصر الغذائية، ما يدعم جهود فقدان الوزن بشكل عام.