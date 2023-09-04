شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نساء يوضح علامات انقطاع الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية، من أصعب الفترات التي تمر النساء، ونجد أن الكثيرات يتعرضن للإصابة بالاكتئاب الشديد خلال هذه الفترة، ونجد أن الأطباء يحذرون من الأعراض لأنها صعبة في البداية، ولكنها تختفي مع مرور الأيام.

أوضح الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد طب عين شمس، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من الأعراض التي تصاب بها النساء خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية، منها:

- الهبَات الساخنة، أو الإحساس بالحر الشديد.

- التعرق في أثناء الليل.

- جفاف المهبل.

- الأرق.

- تغيَرات الحالة المزاجية، والقلق.

- فقدان الرغبة الجنسية.

- الدوخة.

- مشكلات في الذاكرة.

وأضاف استشاري النساء، أنه من أحد الأعراض المحتملة لانقطاع الطمث والتي غالبًا ما يتم التغاضي عنها والتي يمكن أن تلحق الضرر بمعدتك بما في ذلك الانتفاخ والغازات والإمساك والإسهال، والتي تأتي مع انقطاع الطمث.

وأكد راشد، أن فترة انقطاع الطمث يمكن أن تؤثر على الجسم وتزيد من فرص شعور جسمك بالألم بشكل عام، وعند بحث العلماء في هذا الأمر اتضح لهم أن الشعور بالألم بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي يكون السبب فيه هو التعرض لتغيرات هرمونية وراء هذا.

وأوضح راشد، المعني الطبي لانقطاع الطمث أو الدورة الشهرية لافتا إلى أنها فترة تمر بها جميع النساء، وتعني توقف المرأة عن الدورة الشهرية، ولم تعد قادرة على الحمل بشكل طبيعي، وعادة ما يحدث بين سن 45 و55، والسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، ويحدث انقطاع الطمث عندما يتوقف المبيضان عن إنتاج قدر كبير من هرمون الاستروجين، ولا يعودان يطلقان بويضة كل شهر.

وأشار إلى أن العلاج التعويضي بالهرمونات يحل محل الهرمونات وهو العلاج الرئيسي المستخدم لعلاج الأعراض المرتبطة بفترة انقطاع الطمث، والتي يمكن أن تكون شديدة وتعطل الحياة اليومية.