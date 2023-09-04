من يمكنه التبرع .. شروط يجب توافرها عند التبرع بالدم...

بيروت - نادين محمد - يعد التبرع بالدم إجراء تطوعي يمكن أن يساعد على إنقاذ الأرواح. وهناك عدة أنواع للتبرع بالدم. ويساعد كل نوع على تلبية احتياجات طبية مختلفة. إليك شروط التبرع بالدم ومخاطر يجب الانتباه إإليها قبل التبرع.

شروط التبرع بالدم الكامل

الصورة من موقع adopestock

يعد التبرع بالدم بالكامل هو النوع الأكثر شيوعًا للتبرع وخلال هذا النوع من التبرع، يمكنك التبرع بنصف لتر تقريبًا من الدم الكامل. وبعد ذلك يُفصل الدم إلى مكوناته: خلايا الدم الحمراء والبلازما، وأحيانًا الصفيحات الدموية.

على الجانب الآخر، أثناء عملية فصل مكونات الدم، ستكون متصلاً بجهاز يجمع مكونات الدم المختلفة ويفصلها. وتتضمن مكونات الدم هذه كرات الدم الحمراء والبلازما والصفيحات الدموية. ثم يعمل الجهاز على إعادة مكونات الدم المتبقية إلى جسمك.

في حال التبرع بالصفيحات الدموية، تُجمَع الصفيحات الدموية فقط. وتعد الصفيحات الدموية هي خلايا تساعد على وقف النزيف عن طريق تكوين تكتلات وانسدادات في الأوعية الدموية (تجلط الدم).

ما رأيك في معرفة المزيد عن فوائد التبرع بالدم

مخاطر وشروط التبرع بالدم

يحتاج ملايين الأشخاص إلى عمليات نقل دم سنويًا. قد يحتاج البعض إلى الدم أثناء خضوعهم للجراحة. وقد يعتمد عليه آخرون بعد تعرضهم لحادث أو لإصابتهم بمرض يتطلب الحصول على بعض مكونات الدم.

يعد التبرع بالدم عملية آمنة. إذ تُستخدَم أدوات جديدة ويجب الانتباه إليها قبل التبرعقمة ومعدَّة للاستخدام لمرة واحدة لكل متبرع؛ لذلك لا يوجد أي خطر لانتقال العدوى عن طريق الدم عند التبرع بالدم.

يستطيع معظم البالغين الأصحاء التبرع بحوالي نصف لتر بأمان من دون التعرض لأي مخاطر صحية. وفي غضون أيام قليلة من التبرع بالدم، سيعوض جسمك السوائل المفقودة. وبعد أسبوعين، سيعوض جسمك ما فُقد من خلايا الدم الحمراء.

شروط التبرع بالدم وكيفية الأستعداد

لكي تصبح مؤهلاً للتبرع بالدم بالكامل أو البلازما أو الصفيحات الدموية، يجب توفر الشروط التالية:

أن تكونين بصحة جيدة.

أن يكون عمرك 16 أو 17 عامًا على الأقل .

ألا يقل وزنك عن 110 رطلاً (50 كجم تقريبًا).

أن تكونين قادرًة على اجتياز التقييمات الجسدية وتقييمات التاريخ الصحي.

قواعد قبل تبرعك بالدم

الصورة من موقع adopestock

الحصول على قسط وافر من النوم في الليلة السابقة للتبرع.

تناولي وجبة صحية قبل التبرع. تجنب الأطعمة الدهنية، مثل الهامبرجر أو البطاطا المقلية أو الآيس كريم.

تناولي الكثير من الماء قبل التبرع.

تأكدي مما إذا كان أي من الأدوية التي تتناوليها حاليًا أو تناولتها مؤخرًا يمنعك من التبرع. فيجب عدم تتناول الأسبرين لمدة يومين قبل التبرع. تحدثي إلى أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية قبل التوقف عن تناول أي من الأدوية من أجل التبرُّع بالدم.

ارتدِي قميصًا بأكمام يمكن طيها.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على أعراض نقص الصوديوم في الدم

أشخاص غير مؤهلون للتبرع بالدم

الصورة من موقع adopestock

أي شخص سبق له استخدام أدوية عن طريق الحقن أو ستيرويدات أو أي مواد أخرى من دون استشارة الطبيب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

أي شخص مصاب بنقص عامل تخثر خلقي.

أي شخص أجرى اختبار ‏فيروس نقص المناعة البشري وكانت نتيجته إيجابية.

المصدر: مايوكلينك