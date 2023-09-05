شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طرق كى يتعايش طفلك مع نوبات "الربو" فى الخريف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل الخريف معروف بتغيراته الجوية، وما تسببه خصوصا للأطفال من أمراض الحساسية والربو، ففي هذه الفترة بين الصيف والشتاء، واختلاف درجات الحرارة والتعرض لها، ومع زيادة المثيرات في الجو تظهر نوبات الربو لدى الأطفال، لذلك لابد من التعرف على طرق التعامل مع هذه المشكلة.

ومن أبرز هذه الطرق والنصائح وفقًا لموقع الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة :ACAAI

علم طفلك عدم مشاركة طعامه مع أطفال آخرين، ولا يمكنه تناول طعامهم، خوفًا من تواجد أطعمة لديهم تسبب له تحسسًا قويًا يسبب أزمة ربو.

تحدث مع طفلك على أهمية غسيل يديه ووجهه كلما عانى من الاتساخ، حتى لا يزيد الغبار فرص التحسس لديه.

قبل الذهاب إلى المدرسة أو النادى أو أى مكان آخر، تأكد من تعاطى طفلك لأدوية الربو الخاصة به، وكذلك البخاخات الموصوفة له بعناية شديدة.

علم طفلك كيفية استخدام بخاخ الربو فى حالات الطوارئ، إذا ما هاجمته أزمة وأنت غير متواجد معه.

إذا مر طفلك بنوبة ربو حديثة، حاول أن يتغيب اليوم التالى عن التمرين أو المدرسة، كى لا تتفاقم الأزمة، وحاول تعويضه بأنشطة داخل المنزل لحمايته من المثيرات الخارجية.

حاول التعرف على مسببات التحسس لطفلك، من خلال التجربة واستشارة الطبيب، فهناك أطفال تتحسس من الغبار، وآخرون من حبوب اللقاح، وبعضهم من وبر الحيوانات الأليفة، وآخرون من هذه المثيرات كلها، بالإضافة للحساسية من بعض الأغذية كالبيض على سبيل المثال.

حاول تنظيف حجرة طفلك أولاً بأول للوقاية من الرطوبة والعفن

لا تترك ملابس الطفل منشورة خارج المنزل بعد أن تجف لفترات طويلة