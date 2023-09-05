شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الإفراط فى استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب ما نشرته "ديلى ميل" البريطانية، وكشفت الصحيفة عن أن الأطعمة فائقة المعالجة هي التي تحتوى على مكونات من الألوان الصناعية والمحليات والمواد الحافظة ومن أبرزها:

مكملات غذائية

تنتشر المكملات الغذائية بين الرياضيين فى صالة الألعاب الرياضية وغالبًا ما تكون بنكهة المُحليات الصناعية، ولكن أغلبها يحتوي على مُحلى السكرالوز والعديد من المثبتات.

بدائل اللحوم

الطعام النباتي المعاد تصنيعه ليشبه اللحوم في شكله وطعمه، تضاف إليه نكهات لجعله مستساغًا ومواد كيميائية لجعله يبدو جذابًا، ما يضر بصحة الإنسان ويتسبب في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

عصير الطماطم المعلب

عصير الطماطم المباع في علب، يحتوى على مكونات غالبًا غير صحية على سبيل المثال "منظم الحموضة - حامض الستريك"، ويضاف منظم الحموضة هذا إلى الحساء للتحكم في الطعم، وكذلك مستوى PH لوقف نمو البكتيريا، ويحتوي أيضًا على مثبتات صناعية للحفاظ على امتزاج المكونات لفترة طويلة.

بسكويت بالشوفان

بسكويت الشوفان الصناعى الذى يباع كوجبة خفيفة صحية، غالبًا ما يكون مليئًا بالمحليات الاصطناعية والمواد الكيميائية، على الرغم من أنها مصنوعة بنسبة 60% من الشوفان، إلا أن الشوفان المقرمش أو بسكويت الشوفان يحتوى على الليسيثين المستحلب.