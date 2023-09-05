شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه وخضراوات تحتوى على مضادات أكسدة طبيعية أهمها التفاح والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مضادات الأكسدة الطبيعية لها فوائد صحية عديدة وفقا للهيئات الصحية الأوروبية، وتوجد في بعض الفواكه والخضراوات والحبوب ومن أبرزها التفاح والتوت والبنجر وفقًا لموقع ساينس ألرت.

التفاح

التفاح يعتبر من أهم الفواكه ويُعَد وجبة خفيفة قليلة السعرات الحرارية للتناول بين الوجبات، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة التي تفيد الدماغ، والقلب والبشرة والعظام، ويقلل التفاح أيضًا من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وبفضل التبريد يمكن الحصول على التفاح طوال العام.

التوت الأزرق

يعتبر من الفواكه التى تحتوي على مضادات أكسدة بنسبة أعلى من التفاح، ما يضعها في المرتبة العليا.

البنجر الأحمر

البنجر الأحمر يتم حصاده في فصل الخريف، ويمكن الاحتفاظ به لعدة أشهر، ويوفر البنجر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يزيد من الرغبة الجنسية.

الكرز

الكرز سواء كان حامضًا أم حلوًا يعتبر من أهم الفواكه، خاصة أنه يساعد في منع تلف العضلات وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقوي الجهاز المناعي ويحسن وظائف الدماغ. وقد بينت دراسات أنه يحتوي على الميلاتونين أيضًا، وهو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ، ولهذا يعتبر جيدًا لعلاج الأرق.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على العديد من البروتينات والألياف وفيتامين ب والمعادن، وبالإضافة إلى ذلك، تُضيف بذور الكتان نكهة جيدة أيضًا إلى الخبز.