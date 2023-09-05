شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الإسهال والقىء المفاجئ للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض طفلك بشكل مفاجئ لليلة قاسية، فقد يعانى من القيء المفاجئ فضلاً عن الإسهال، وفى مثل هذه الليالي تقف الأم عاجزة ماذا تفعل؟!

الدكتور محمد عبد الفتاح، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى أبو الريش، أوضح أن الطفل الذى يعاني بشكل مفاجئ من الإسهال أو الترجيع أو كلاهما، على الأم أن تعرضه على الطبيب المعالج بشكل طارئ، حتى وإن توقف القيء والإسهال، ويرجع هذا إلى ضرروة معرفة السبب الذى أدى لإصابته بشكل مفاجئ بهذه المشكلة.

ومن أبرز أسباب القيء والإسهال وفقا لتوضيح أخصائى طب الأطفال، الإصابة بالنزلات المعوية، مع اختلاف حدتها، أو تناول طعام غير جيد، أو تلوث "اللهاية" التي يتعاطها بعض الرضع نتيجة تعرضها لأى ملوث أو سقوطها على الأرض، كذلك شرب المياه غير النظيفة من أي مصدر، وغيرها من الأسباب.

ولا شك أن القيء والإسهال يتسبب في فقدان الطفل الكثير من سوائل الجسم، لذا يوضح أخصائى الأطفال وحديثى الولادة، أن التعويض المناسب في تلك الحالة يكون للرضع من خلال تناول محلول الجفاف بجرعة يحددها الطبيب المعالج.

ويصف الطبيب دواءً سريعًا لوقف القيء والإسهال، سواء دوائيًا أو حقن، وكذلك يصف بعض الأدوية لتحفيز البكتيريا النافعة في الأمعاء.