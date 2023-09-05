شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أعراض مرض التيفوس المقشر المعروف بـ " لدغة البق " وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التيفوس المقشر هو مرض ينتشر بين الأشخاص من خلال لدغة العث " البق" وتسببه فى بكتيريا تعرف باسم Orientia tsutsugamushi قد تصاب به أثناء القيام بالأنشطة الخارجية أو قضاء الكثير من الوقت في الحديقة أو منطقة الغابات مع الأخذ في الاعتبار أن العث موجود في العشب والشجيرات وحتى أجسام حيوانات معينة، كما يوجد أيضا فى الفراش نتيجة للرطوبة الزائدة، تبدأ الأعراض بعد حوالي 10 أيام من الإصابة بالعدوى ويمكن أن تشمل الحمى والصداع وآلام الجسم وأحيانًا الطفح الجلدي ، إذا لم يتم علاج المرض في الوقت المناسب، فإنه يمكن أن يسبب فشل العديد من الأعضاء، مضاعفات تهدد الحياة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

تشمل أعراض الإصابة بمجموعة التيفوس ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة

قشعريرة

صداع حاد

سعال جاف

آلام الجسم

ألم عضلي

جرح داكن يشبه الجرب في موقع لدغة البق الأحمر

تضخم العقدة الليمفاوية

ظهور بقع حمراء أو طفح جلدي على الجسم

أعراض الجهاز الهضمي

تضخم الكبد والطحال

التهاب السحايا

الاحتياطات: ما يجب مراعاته للوقاية من المرض

التركيز على مكافحة القوارض والمحافظة على النظافة.

توخي الحذر أثناء التعامل مع الحيوانات الأليفة .

يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال الذين يلعبون في التربة يغسلون أيديهم وأرجلهم بالماء والصابون.

يمكن للناس أن يطبقوا طارد العث على الجلد المكشوف.

ارتدي ملابس ذات أكمام كاملة قبل الخروج من المناطق الشجيرة للعمل.

قم بالتنظيف المنتظم للمناطق المحيطة بما في ذلك إزالة الشجيرات والنباتات المنخفضة، مما سيمنع انتشار العث

قم بتعريض الفراش للشمس أو الهواء للتخلص من حشرة البق

كيف يتم علاج التيفوس المقشر؟

توصف المضادات الحيوية للسيطرة على العدوى والأعراض الأولية لهذا المرض مماثلة لأي عدوى فيروسية، وفي حالة استمرار الحمى لمدة خمسة أيام، يجب إجراء فحص دم .