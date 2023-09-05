4 طرق مُثبتة لحرق دهون البطن و الفخذين بسرعة



بيروت - نادين محمد - يقوم الجسم بتخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون وهذا مهم وأساسي لضمان مصدر الطاقة. هناك العديد من الحيل التي تدعي أنها تزيد من حرق الدهون، مثل ممارسة التمارين في منطقة تمركز الدهون، وتقليل الأطعمة الدسمة، وطرق أخرى تلتف معًا لتحسين مظهر الجسم.

يستخدم الجسم الدهون و الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، يتوقف الأمر على النشاط. التمارين عالية الشدة ، مثل الجري السريع، تجعل الجسم يعتمد على الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، ويلاحظ أن الجسم يعتمد على الكربوهيدرات للحصول على الطاقة أكثر من تكسير الدهون.

يتم استخدام الدهون للحصول على الطاقة أكثر من الكربوهيدرات في التمارين الطويلة والأبطأ. من ثم القاعدة تشير إلى أن ممارسة الرياضة بكثافة أقل تستخدم المزيد من الدهون للحصول على الطاقة.

تناول البرويتن يساعد على حرق الدهون - المصدر freepik

طرق لتحفيز حرق الدهون:

التمرين هو أفضل وسيلة لحرق الدهون. عندما يفكر معظم الناس في تمارين فقدان الدهون، فإنهم يفكرون في تمارين الكارديو، ولكن لا ينبغي إغفال أهمية تدريب القوة. ويشمل رفع الأثقال وكذلك استخدام أوزان في تمرين مثل القرفصاء والضغط. أظهرت الدراسات أن تدريب القوة أكثر فعالية من التمارين الهوائية وحدها عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون.

بالإضافة إلى التمارين الرياضية فيما يلي بعض الطرق التي تعزز حرق الدهون:



1- تناول المزيد من البروتين

إن إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما سيقلل من شهيتكِ وبالتالي يقلل من تناول السعرات الحرارية. أظهرت بعض الدراسات أن تناول المزيد من البروتين يساعدك أيضًا على فقدان دهون البطن. أضيفي المزيد من الأطعمة التي تحرق الدهون مثل اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان إلى نظامك الغذائي أو أضفِ مكمل البروتين.

تعرفي على هذه الاطعمة ستخلصك من دهون الكرش !

2. الصيام المتقطع



أحد اتجاهات إنقاص الوزن التي زادت شعبيتها هو الصيام المتقطع . كما يوحي الاسم، يقوم على الامتناع عن الأكل لعدد من الساعات ثم يتناول الشخص الأكل في أوقات محددة، والفكرة هي إجبار الجسم على استخدام مخزون السكر التي يمكن الوصول إليها على الفور والبدء في حرق الدهون.

من مميزات الصيام المتقطع أنه يمكنك تخصيصه حسب تفضيلاتك وقدرتك على الامتناع عن الطعام. يستمر الصيام لعدد معين من الساعات كل يوم أو حتى تناول وجبة واحدة يوميًا لمدة يومين من الأسبوع. على سبيل المثال، يمكنك تناول الطعام فقط خلال فترة 8 ساعات كل يوم والصيام بقية اليوم.

من المهم ملاحظة أن الصيام المتقطع ليس مناسبًا للجميع، خاصة أولئك المعرضين لخطر اضطرابات الأكل أو أثناء الحمل. قبل تجربة الصيام المتقطع، استشيري طبيبكِ للتأكد من اتباع الخطة الأفضل لك ولأهدافك.

قد يهمك الاطلاع على نظام الصيام المتقطع لمن يزيد وزنهن عن 90 كيلو

3. رفع الأوزان الثقيلة

يمكن استهداف دهون معينة في الجسم من خلال ممارسة تمارين رفع الأثقال التر تركز على عضلات بعينها، لكن بشرط تحقيق التوازن بين تدريب الأثقال لاستهداف مجموعات عضلية معينة وبين تمارين تستهدف الجسم كله. قد يمنحك ذلك المزيد من التوازن والمظهر النحيل ويساعد في توزيع الدهون على نحو أفضل.

يساعد تدريب الأثقال أيضًا على فقدان الدهون أثناء بناء العضلات. ثبت أيضًا أن تدريبات المقاومة تقلل من نسبة الدهون في الجسم وكتلة الدهون في الجسم والدهون الحشوية.

رفع الأوزان يعزز حرق الدهون- المصدر freepik

4. تقليل السعرات الحرارية التي تتناوليها

يعد العجز في السعرات الحرارية - أي استهلاك كمية أقل مما يحرقه الجسم - أحد أبسط الأشياء التي يمكنك تجربتها عندما تفكرين في كيفية حرق الدهون.

بحسب الخبراء ينصح بفقدان رطل واحد من الدهون أسبوعيًا حتى تضمني استمرار الجسم في مهمته. يحتوي رطل الدهون على 3500 سعرة حرارية، مما يعني أنه يتعين عليكِ إيجاد طريقة لخسارة 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا في المتوسط. يمكنك القيام بذلك عن طريق خفض السعرات الحرارية التي تتناولها بمقدار 500 سعرة حرارية يوميًا، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية من خلال الطعام، أو عن طريق زيادة حرق السعرات الحرارية بمقدار 500 سعرة حرارية يوميًا، وبالتالي ممارسة المزيد من التمارين الرياضية. وبدلاً من ذلك، يمكنك القيام بمزيج من الاثنين، وهو الأكثر واقعية وصحية واستدامة.

متوسط ​​عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها النساء هو 2000 سعرة حرارية في اليوم و2500 سعرة حرارية للرجال وهذا المعدل يعني الثبات في الوزن.

اقرئي أيضًا أسباب اختلاف حرق الدهون من شخص لآخر