شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة وفاة أعلى بـ 32% إذا أهملت وجبة الإفطار.. استشارى قلب يوضح الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار تعد من أهم الوجبات التي يجب عدم تخطيها، والهدف منها الحفاظ على صحتك طوال اليوم، لذا قيل قديمًا: "إفطار كالملوك وعشاء كالفقراء"، وهذا التعبير كناية عن أهمية هذه الوجبة.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد الدكتور أحمد السواح استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، أن الكثير من الدراسات أفادت بأن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم احتمال أعلى بنسبة 32% للوفاة.

وأشار السواح، إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، حيث وجد تحليل لما يقارب من 200 ألف شخص فوق سن الأربعين وثبت أنهم تخطوا وجبة الإفطار وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية، كما أن النوبات القلبية شائعة بشكل خاص بين الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار بشكل روتيني، بنسبة 21%.

وأكد استشاري أمراض القلب أن العديد من الدراسات الطبية حددت أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بشكل عام بمجموعة من الخيارات الصحية السيئة الأخرى، حيث إن الأشخاص الذين يتخطونها غالبًا لا يعوضونها في وقت لاحق من اليوم، وهو ما يؤدي إلى سوء التغذية، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تناول الطعام في الليل أو بين الوجبات، ما قد ينتج عنه تعطيل عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

وأضاف السواح، أنه ليس بالضرورة أن يكون تخطي وجبة الإفطار سببًا في أمراض القلب، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب هم أكثر من تخطوا وجبة الإفطار، كما أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أيضًا أكثر عرضة لاتباع نمط حياة خامل بعيدًا عن ممارسة الرياضة أو أى نشاط بدنى آخر.