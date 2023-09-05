شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة أمريكية تفقد عينها اليسرى بعد تشخيصها بالخطأ بمرض الأكزيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واقعة غربية شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، تم تشخيص إصابة طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر بسرطان الشبكية النادرعن طريق الخطأ من قبل الأطباء على أنها أكزيما، وتمت إزالة عينها اليسرى في النهاية، حيث لاحظت كاثرين أونيل، 42 عاما، أن ابنتها أميليا كانت تفرك عينها اليسرى منذ ولادتها في سبتمبر 2020، وفقا لما نشره لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.



الطفلة الأمريكية الطفلة الأمريكية

قالت أونيل : "لقد اجتازت فحص البصر لحديثي الولادة، وقيل لي أن الاحمرار يمكن أن يكون أكزيما، خلال فحصها الذي دام 12 أسبوعًا، اقترح أحد المتخصصين في مجال الصحة أن الاحمرار يمكن أن يكون وحمة".

ولكن عندما كان عمر الطفلة 6 أشهر، في مارس 2021، لاحظت جدتها أن عينها تبدو غير عادية أثناء جلوسها على كرسيها المرتفع أثناء تناول العشاء، وتابعت أونيل قائلة: "لم ألاحظ أي شيء فى العين، ولكن تحت الأضواء الكاشفة في المطبخ، كان بإمكانك رؤية أنها كانت بارزة وتبدو ميتة نوعًا ما".

في صباح اليوم التالي، اتصلت أونيل بالطبيب الذي رأى أميليا في نفس اليوم، موضحة أنه قام بفحص العين وسلط الضوء عليها، وأخبارها أنه يمكن أن يكون إما إعتام عدسة العين، أو سرطانًا نادرًا جدًا يسمى ورم أرومي الشبكي.



بعد إزالة عينها بسبب التشخيص الخطأ بعد إزالة عينها بسبب التشخيص الخطأ

وسرعان ما تم تشخيص إصابة أميليا بالورم الأرومي الشبكي، وهو سرطان يتشكل داخل أنسجة شبكية العين، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان الأمريكي، تم العثور على ورم من الدرجة E في عينها اليسرى، خضعت الطفلة أميليا لست جولات من العلاج الكيميائي بين مارس وأغسطس 2021.

وقالت الأم: " إن جرعات العلاج الكيميائى قلص الورم، ولكن السرطان بدأ في النمو مرة أخرى في النهاية، مما يعني أن أميليا احتاجت إلى أربع حقن علاج كيميائي في عينها، في تلك المرحلة، اتخذت أونيل قرارًا بإزالة عين ابنتها اليسرى بالكامل، ووضع عين صناعية".