البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى بكوفيد-19

قال البيت الأبيض إن الاختبارات والفحوصات أثبتت إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأنها تعاني أعراضا خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.

وأضاف البيت الأبيض، وفقا لقناة «الحرة» الفضائية، الأمريكية الثلاثاء، أنه «بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لكوفيد-19، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد، وجاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية».

من جهتها، قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات زوجة الرئيس بايدن بيان قوله إن الاختبارات «أثبتت إصابة السيدة الأولى بكوفيد-19.. وستبقى في المنزل في يهوبوث بيتش بديلاوير».

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عامًا بفيروس كورونا في أغسطس من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس جو بايدن البالغ من العمر 80 عامًا في يوليو 2022.

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