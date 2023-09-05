كيت ميدلتون والأمير ويليام يتجهان لفرنسا لحضور كأس العالم للرغبي

كيت ميدلتون والأمير ويليام يستعدان للمنافسة في لعبة الرغبي، حيث تتجه الأميرة كيت والأمير ويليام، وكلاهما يبلغ من العمر 41 عاماً، إلى فرنسا للمشاركة في كأس العالم للرغبي في نهاية هذا الأسبوع- وسيدعمان فرقاً مختلفة.

وأكد مكتبهما في قصر كنسينغتون أن كيت ستحضر مباراة دور المجموعات بين إنجلترا والأرجنتين في مرسيليا في 9 سبتمبر، بينما من المقرر أن يشاهد ويليام مواجهة ويلز مع فيجي في مباراة دور المجموعات في بوردو في 10 سبتمبر.

الألعاب المتباينة ليست مفاجئة: كيت هي راعية اتحاد الرغبي لكرة القدم الذي يحكم اللعبة في إنجلترا، في حين أن ويليام هو الراعي منذ فترة طويلة لاتحاد الرغبي الويلزي.

كيت ميدلتون والأمير ويليام من عشاق الرياضة

يستمتع الزوجان الملكيان المحبان للرياضة بمنافسة خفيفة ويقوما بالمزاح المتبادل حول نجاحات فريقيهما في الألعاب.

غالباً ما يلعب ويليام وكيت التنس في المنزل، ويصطفان ضد بعضهما البعض في الإبحار أو الرياضات الأخرى خلال المناسبات الرسمية. لقد شاركا بشكل لا يُنسى في سباق القوارب في جزر البهاما خلال جولة رسمية في منطقة البحر الكاريبي في مارس من العام الماضي.

في الربيع، جمعت كيت بين قيادتها لمبادرة Shaping Us لتنمية السنوات الأولى، والدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في مساعدة الصحة العقلية عندما شاركت في التدريب في نادٍ في بيركشاير، إنجلترا. على الرغم من خسارة فريق كيت في ذلك اليوم، إلا أن ستيفن بوغ، رئيس نادي ميدنهيد للرغبي، أُعجب بمهاراتها. وقال لمجلة PEOPLE: "من الواضح أنها كانت تتدرب. مهاراتها الكروية ومهارات التمرير جيدة جداً. لقد كانت هناك، وتمتزج في اللعب كواحدة من الفريق".

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