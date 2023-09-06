شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند الإصابة بضربة الشمس؟.. استشاري يوضح الإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، والتعرض لأشعة الشمس الشديدة، تزداد فرص الإصابة بضربات الشمس هذا الأمر الذي يستدعي الذهاب المباشر للطبيب لإجراء الإسعافات الأولية لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

وحول ذلك أكد الدكتور محمد علوي استشاري الباطنة في القصر العيني، أن ضربة الشمس تعني التعرض لفترة زمنية طويلة لأشعة الشمس، أو القيام بنشاطات كثيرة في ظل ارتفاع حرارة الطقس، يحدث ذلك عندما يفشل نظام تنظيم درجة حرارة الجسم، وترتفع درجة الحرارة الأساسية إلى مستويات عالية.

وأكد استشاري الباطنة، أن أبرز الأعراض المرتبطة بضربة الشمس، هي :

-ارتفاع درجة حرارة الجسم .

-صداع.

-القيء وغثيان.

-تنفس سريع.

-زيادة ضربا القلب.

-إحمرار شديد في البشرة .

-الإغماء أو فقدان الوعي.

كيفية منع ضربة الشمس

ما هي الإسعافات الأولية لإنقاذ الشخص المصاب بضربة الشمس؟.

قدم استشاري الباطنة العديد من النصائح والإسعافات التي يجب القيام بها عند ظهور الأعراض السابق ذكرها علي الشخص، ومنها:

-وضع الشخص في مكان بارد وتجنب تعرضه لمصدر الحرارة.

-قم بإزالة أي ملابس ضيقة أو ثقيلة لمساعدة الجسم على البرودة.

-قم بتهوية الشخص بمروحة يدوية أو وضعه في مكان به تهوية جيدة.

-قم بوضع الماء علي جلد الشخص بماء بارد أو ضع كمادات ثلج.

-إعطاء الشخص المصاب الماء البارد أو السوائل لترطيب جسمه.

-يجب مراقبة بعض الأعراض كالتنفس والنبض ، لأنهم في حالة انخفاضهم أو سرعتهم يجب ذهاب الشخص للمستشفي سريعا.