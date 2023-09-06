فوائد وأضرار تناول الطفل للحليب قبل النوم

يقدم الحليب للطفل فوائد عديدة ومع ذلك، تتساءل الكثير من الأمهات عن مدي أمان تناول أطفالهن له في الليل. يتكون الحليب ومنتجات الألبان من التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تعزيز نوم الطفل. ويتكون أيضًا من مركبات الميلاتونين التي تعمل كناقل عصبي ينظم أنماط النوم والاستيقاظ. بالإضافة إلى ذلك، تعمل البروتينات المحددة التي يتكون منها على تحفيز مستقبلات GABA في الدماغ والتي يمكن أن تقلل من القلق والتوتر لدى الأطفال.

ومع ذلك يكون تناول الطفل للحليب أكثر فائدة عندما يتم تناوله قبل حوالي 3 ساعات من الذهاب إلى السرير وقد لا يكون من الأفضل النوم مباشرة بعد تناوله. وبصرف النظر عن ذلك، يجب على الطفل تناوله بكميات معتدلة فقط لأن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر سلبًا على جهازه الهضمي. إليك فوائد و أضرار تناول الطفل للحليب قبل النوم.

فوائد تناول كوب من الحليب قبل النوم

1. صحة البشرة

يعد تناول الحليب ليلاً، مفيداً لصحة البشرة فهو مصدر غني لـ B12، ويساعد على تجنب فقدان مرونة الجلد والكولاجين ويمنح البشرة توهجًا كما أنه يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد في تكوين خلايا الجلد ويحارب أيضًا عددًا من الأمراض الجلدية.

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2. التحكم في مستويات الكوليسترول

تناول الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم يمكن أن يفعل العجائب لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. يتكون الحليب من البروتين الذي يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكولسترول السيئ (LDL) وزيادة الكولسترول الجيد (HDL). كما أنه مصدر غني بفيتامين D وA والكالسيوم، مما يساهم في صحة قلب الطفل.

3. توفير الطاقة للطفل

تناول كوب من الحليب الدافئ في الليل يساعد الطفل على الاستيقاظ مليئًا بالطاقة والحيوية ومن المحتمل أن يظل نشطًا طوال اليوم.

يعد من المهم الاهتمام بتناول الطفل للسوائل المختلفة التي تساعد على ترطيب جسم الطفل ووقايته من الجفاف، ويعد الماء أفضل أنواع السوائل التي تساهم في ترطيب جسم الطفل.

4. علاج البرد والسعال

يمكنك إضافة القليل من الكركم ليلاً إلى الحليب الدافئ فهو يعمل كعلاج طبيعي لتخفيف أعراض البرد والسعال حيث يتمتع حليب الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا .

يعتبر الحليب من الأغذية التي تقلل من خطر إصابة الطفل بالأمراض، فهو يحتوي على فيتامين A، وفيتامين E، والسيلينيوم، والزنك، وأحماض أوميجا 3 وغيرها من العناصر الغذائية التي تقوي مناعة الطفل.

5. تحسين عملية الهضم

يمكن أن يؤدي خلط العسل والحليب إلى فوائد صحية مختلفة، ومن فوائده تعزيز عملية الهضم الصحي والحفاظ على صحة الأمعاء لدى الاطفال.

6. النوم الجيد

تناول كوب من الحليب قبل النوم يساعد طفلك على تحسين نوعية النوم. يتكون الحليب من مركبات التربتوفان والتي تمنح طفلك أنماط نوم صحية وتقلل من توتر الطفل، يمكنك تقديم كوب من الحليب الدافئ لطفلك ليتناوله قبل وقت النوم مما سيوفر للطفل الاسترخاء المطلوب.

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أضرار تناول كوب من الحليب ليلاً

1. زيادة وزن الطفل

كوب من الحليب يحتوي على 120 سعرة حرارية. الحليب معروف بقدرته على زيادة الوزن بشكل صحي. تتباطأ عملية التمثيل الغذائي قليلاً عند النوم، ولهذا السبب يصبح من الصعب قليلاً حرق السعرات الحرارية المستهلكة قبل النوم مباشرة. وبالتالي، إذا كان طفلك يعاني من السمنة فقد لا ترغبين في تناوله لكوب من الحليب قبل النوم مباشرة.

2. حساسية اللاكتوز

إذا كان طفلك يعاني من حساسية اتجاه مادة اللاكتوز فإن كوبًا من الحليب قبل النوم يمكن أن يسبب في عدم شعور الطفل بالراحة في الأمعاء وإصابته بالغازات والتشنجات وعدم تحمل اللاكتوز في الليل.

يمكن للطفل تناول البدائل الخالية من اللاكتوز والتي يمكنك الحصول عليها بسهولة مثل حليب اللوز وحليب الجوز .

3. تعطيل عمل الكبد

تناول الطفل لكوب من الحليب قبل النوم يمكن أن يتداخل مع عمل الكبد. يعمل الكبد بجد في الليل للتخلص من أي نوع من السموم في الجسم .

4. تسوس الأسنان

من العادات التي تضر أسنان الأطفال هي تناول كوب من الحليب قبل النوم مباشرة، و قد يتسبب غنى الحليب بالسكر في تسوس أسنان الطفل ولحماية أسنان الطفل يجب الحرص على تفريش أسنان الطفل بعد تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي السكر.

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