شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتنظيف وتطهير القولون من السموم يقدمها استشارى جهاز هضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القولون يقع في الجهاز الهضمي، وله تأثير كبير علي جسم الإنسان، فهو مسئول عن حمل الفضلات الموجودة في الطعام لطردها خارج الجسم، وعند حبس هذه الفضلات داخل القولون لفترة طويلة فيتعرض الشخص لاضطرابات ومشاكل صحية.

وحول ذلك أشار الدكتور محمود علي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، أن القولون هو الجزء المسئول عن امتصاص الماء والفيتامينات من المواد الغذائية، بالإضافة للتخلص من الفضلات عن طريق عملية الإخراج، ولكن يحدث أحيانا اضطرابات به فبدلا من التخلص من المواد الضارة يقوم بامتصاصها مسبباً مضاعفات مثل الإصابة بآلام في الرأس، وامتلاء البطن بالغازات، والإمساك مما يؤثر على صحة ونشاط الإنسان.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي، بعض الحيل والنصائح التي تساعد في علاج وتنظيف القولون، ومنها:

-الزبادي:

يساعد الزبادي على هضم الطعام بشكل منتظم، فيحتوي على البكتيريا النافعة التي تعمل على قتل البكتيريا الضارة في القولون، ويسهل حركة الأمعاء فلا تتراكم الفضلات داخل القولون، ولذلك إن كنت تعاني من اضطرابات القولون عليك إضافته لنظامك الغذائي.

-الإكثار في تناول الماء:

الماء يعمل علي تحسين عملية الهضم، ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك، ويحل مشاكل تراكم الفضلات ولذا عليك تناول من 10 إلي 12 كوب من الماء.

-أكثر من تناول الألياف:

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها لها دور كبير في تحسن عملية الهضم ، كما أنها تساعد على تنظيف القولون وتخلصه من السموم، ولذلك احرص على تناول أنواع الخضار والفاكهة الغنية بالألياف كالتفاح والكمثرى للحصول علي صحة قولون جيد وصحي.