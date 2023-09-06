شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر الحامل بمغص أول ثلاثة أشهر؟.. استشاري يوضح السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الكثير من النساء خلال الفترة الأولية من الحمل للعديد من الأعراض الصعبة عليها، والغريبة، ومن أشهرها الشعور بألم ومغص في البطن أول ثلاثة أشهر، وخلال هذا التقرير نتعرف على الأسباب وفقا لتصريح الدكتور جمال عماد استشاري النساء والتوليد طب القصر العيني.

أكدالدكتور جمال، في الأشهر الأولى من الحمل تتعرض المرأة للكثير من التغيرات الناتجة من الاضطرابات الهرمونية التي تتعرض لها منذ بدء التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم، وتشعر الحامل بالقلق لأنه من المعروف أيضا أن المغص علامة علي الإجهاض، ولكنه من الأعراض الطبيعية التي تمر بها النساء خلال الأشهر الثلاثة الأولي.

أضاف: هناك العديد من الأعراض للحامل خلال الثلاثة أشهر الأولي، ومنها تقلصات حادة أسفل البطن، أشبه بتلك التي تتعرض لها أثناء دورتها الشهرية، ويكون السبب في هذا العرض هو تعرض الرحم لاتساع حجمه، ويتمدد من أجل أن يتسع لاستيعاب الجنين، أو قد يكون علامة علي وجود مشكلة عسر الهضم التي تتعرض لها الحامل في شهورها الأولى بسبب تغيرات الهرمونات.

وحذر استشاري النساء والتوليد، أن النساء اللواتى يتعرضن لألم ومغص خلال هذه الأشهر يجب عليهن توخي الحذر إذا صاحب هذا المغص نقاط الدم أو إن استمر لمدة تزيد عن أسبوع، حيث سرعان ما سيستخدم الطبيب أشعة السونار، من أجل التأكد من سلامة الحمل، وصحة الجنين.

وعلاج المغص خلال الثلاثة أشهر الأولي، يعتمد على بعض النصائح، ومنها:

-أخذ قسط كافي من الراحة والاسترخاء.

-تجنب حمل الأوزان الثقيلة.

-الاستلقاء على الظهر، وتناول المشروبات الساخنة، التي من شأنها تقليل آلام المعدة

-استخدام كمادات من المياه الدافئة ووضعها على مكان الألم أو الاستحمام بالماء الدافئ.