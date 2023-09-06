قد يكون مميتًا.. 3 أسباب للنوم المتقطع و 6 حيل سريعة المفعول ومجربة

بيروت - نادين محمد - يعد الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار فيه أو يجعلك تستيقظين مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى.

على الجانب الآخر، تختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

وفي بعض الأوقات يعاني الكثير من البالغين أرقًا (حادًا) قصير المدى، وهو ما يستمر لأيام أو أسابيع. وعادة ما يحدث ذلك نتيجة التوتر . ولكن يعاني البعض أرقًا مزمنًا ونوم متقطع طويل المدى قد يستمر لشهر أو أكثر. يمكن أن يكون الأرق هو المشكلة الأساسية أو قد يكون مرتبطًا بأدوية أو حالات طبية أخرى.

ولكنك لست بحاجة إلى التعايش مع النوم المتقطع. عادة ما تكون بعض التغييرات البسيطة في عاداتك اليومية مفيدة.

(المصدر: Freepik)

أعراض النوم المتقطع

تشمل أعراض الأرق ما يلي :

صعوبة الاستغراق في النوم .

الاستيقاظ من النوم ليلًا.

الاستيقاظ مبكرًا .

عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلًا.

التعب أثناء اليوم والشعور بالنعاس.

القلق والاكتئاب والتوتر.

صعوبات التركيز على المهام .

الأخطاء أو الحوادث المتكررة.

القلق الدائم بشأن النوم.

اذا أعجبك المقال يمكنك الاطلاع ايضا على علاجات طبيعية للحد من الأرق

متى يمكنك زيارة الطبيب

إذا أصبح من الصعب عليك ممارسة عملك أثناء اليوم بسبب النوم المتقطع فيمكنك زيارة الطبيب لتحديد سبب مشكلة النوم لديك، وكيف يمكن معالجتها. إذا ظن طبيبك أنه ربما يكون لديك اضطراب في النوم فربما يحيلك إلى مركز أمراض النوم لإجراء اختبارات خاصة.

أسباب النوم المتقطع

(المصدر: Freepik)

قد يكون النوم المتقطع مشكلة أساسية بذاتها، أو قد يكون مرتبطًا بحالات مرضية أخرى.وتشمل الأسباب الشائعة للنوم المتقطع ما يلي :

1-التوتر

يمكن للقلق بشأن العمل أو الدراسة أن يبقي ذهنك مشغولاً أثناء الليل، ويجعل النوم صعبًا. قد تؤدي أيضًا أحداث الحياة المسببة للتوتر أو الصدمات النفسية مثل وفاة شخص عزيز أو مرضه أو الطلاق أو فقدان الوظيفة إلى الأرق.

2-عادات النوم الخاطئة

تشمل عادات النوم الخاطئة عدم انتظام جدول النوم وفترات القيلولة والنوم في بيئة غير مريحة واستخدام السرير في العمل أو تناول الطعام أو مشاهدة التلفزيون.

يمكن أيضًا أن يؤثر استخدام أجهزة الكمبيوتر أو التلفزيون أو ألعاب الفيديو أو الهواتف الذكية أو الشاشات الأخرى قبل النوم مباشرة على دورة نومك.

للمزيد من المعلومات عن النوم هل تعلمين أن وضعية النوم لها تأثيرها على الصحة

3-تناول كمية كبيرة من الطعام في وقت متأخر من الليل

لا بأس بتناول وجبة خفيفة قبل النوم، إلا أن تناول كمية كبيرة من الطعام قد يجعل جسمك لا يشعر بالراحة أثناء الرقود. يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من حرقة المعدة، وهو ارتجاع الحمض والطعام من المعدة إلى المريء بعد تناول الطعام، وهو ما قد يبقيك مستيقظًا.

قد يكون النوم المتقطع والأرق المزمن أيضًا مرتبطًا بحالات مرضية معينة أو نتيجة لاستخدام بعض الأدوية. وقد يتحسن النوم بعلاج الحالة المرضية، لكن قد يستمر الأرق بعد تحسن الحالة المرضية.

اليك علاجات في متناول اليد للتخلص من حرقة المعدة

قد تتضمن مضاعفات الأرق ما يلي:

أداء ضعيف في العمل أو الدراسة

تباطؤ رد الفعل أثناء القيادة وزيادة خطر التعرض للحوادث

اضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، أو اضطرابات القلق، أو تعاطي المواد المخدرة

زيادة خطر التعرض للإصابة بالأمراض طويلة المدى أو بحالات طبية مثل ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من النوم المتقطع

«المصدر: AdobeStock»

تثبّيت مواعيد نومك واستيقاظك كل يوم، حتى في الإجازات الأسبوعية.

حافظي على نشاطك تساعد المداومة على ممارسة الأنشطة المختلفة في الحصول على نومٍ هانئٍ ليلًا.

تجنب أخذ قيلولةٍ أو التقلّيل من أوقاتها.

تجنب شرب المنبهات، والابتعاد عن النيكوتين.

تجنب تناول وجباتٍ كبيرة ومشروباتٍ مختلفة قبل النوم.

اتباع روتينًا يساعد على الاسترخاء قبل النوم، كأخذ حمامٍ دافئ، وقراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة.

المصدر: موقع مايوكلينك