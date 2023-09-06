شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:سنعلن عن طرح لقاح يحمى من الأنفلونزا وكورونا معا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الاقليمى بمنظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال مؤتمر السكان، ان منظمة الصحة العالمية ستعلن فى بيان قريبا عن طرح لقاح يحمى من كورونا والانفلونزا معا.

وقالت فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 "، على هامش مؤتمر السكان المنعقد بالعاصمة الإدارية اليوم، إن اللقاحات تتطور، وحاليا يتم تطوير لقاح يحمى من الأنفلونزا وفيروس كورونا معا، وسيتم الإعلان عنه فى بيان للمنظمة قريبا، وهو يجمع بين الانفلونزا وبين كورونا

وأوضحت، إنه اذا لم يكن هناك لقاح مركب نأخذ اللقاحين لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا، والأنفلونزا أخطر، وهناك عدة شركات ستنتج هذا اللقاح وننصح بتلقى لقاح كورونا من الفئات الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت، ان التحورات التى تحدث حاليا كنا متوقعينها، حيث أن أى فيروس طالما ينتقل بين الناس سيحدث له تحورات، ونحن كمنظمة نقوم برصد هذه التحورات والتعرف على مدى خطورتها واحداثها مرض خطير شديد الخطورة وهذا يرجع بنا إلى الموضوع الأساسي، وهو الوقاية وان يكون لدينا أنظمة صحية قوية لمواجهة التحورات والفيروسات.

وأضافت، إن المناعة المجتمعية لا تحمينا تماما، ولكن لابد من الوقاية بتجنب الأماكن المزدحمة، وتلقى لقاح كورونا والاستفادة من دروس كورونا، موضحة ان السلالات كثيرة والمنظمة تتعقب كل هذه التحورات.