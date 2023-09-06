شكرا لقرائتكم خبر عن قلة شرب المياه تزيد خطر الإصابة بأملاح الجسم .. استشارى باطنة يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتفاع نسبة الأملاح الزائدة ترجع لعدة أسباب من أهمها فقدان سوائل الجسم ، خاصة قلة شرب المياه فى فصل الصيف ،بالإضافة إلى سوء التغذية ،ولها مخاطر صحية تتمثل فى سرعة الانفعال، والشعور بالآلام فى منطقة الصدر، والإحساس الدائم بالعطش.

قال الدكتور أحمد مسعود استشارى الباطنة بمستشفى كوم الشقافة بالاسكندرية ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، زيادة الأملاح بالجسم لها أسباب كثيرة ومتنوعة أبرزها مشاكل الكلى المختلفة، وعدم شرب المياه بكميات كافية والتى يحتاجها الجسم فى فصل الصيف مما يؤدى إلى التعرض للإصابة بالجفاف، بجانب الأمراض المناعية بالجسم مثل الذئبة الحمراء والروماتويد، والالتهابات الصديدية وبكتيريا، وأيضا التهابات الحساسية .

كما أشار الطبيب الى أسباب أخرى فسيولوجية منها ما يتعلق بالجو فى حالة الرطوبة العالية فيحدث نقص فى تعرق الجسم وخلل فى الغدد العرقية مما يسبب أنعكاس على وظائف الجسم الداخلية فبتالى تزيد نسب الأملاح لعدم خروجها من الجسم ، مشيرا إلى أن أهم مصدر لخروج الأملاح من الجسم هى الكلى وإذا أصيبت بأى خلل فى وظائفها فهذا يمنع خروج الاملاح فترتفع نسبتها .

وتابع الطبيب:" هناك ما يعرف بأملاح النقرس وحمض البوليك وهما يعتبران من الأملاح الخطيرة التى تتراكم على هيئة بلورات لها أشكال مختلفة تترسب فى الأنسجة الرخوة والأربطة والرئة . ويوجد نقرس أولى يرجع لعامل وراثى ،ونقرس ثانوى ناتج من ارتفاع حمض البوليك فى الدم".