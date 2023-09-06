بن غفير يصف بيلا حديد بـ"الكارهة لإسرائيل" والخارجية الأميركية تدين تصريحاته

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد، ووصفها بأنها «كارهة لإسرائيل»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وكانت حديد، ذات الأصول الفلسطينية، نشرت مقتطفاً من مقابلة لبن غفير عبر حسابها على «إنستغرام»، وعلقت عليه قائلة: «لا ينبغي أن يكون هناك أي تبرير في عام 2023 أو في أي وقت آخر، حيث يُعتبر الإنسان أهم من غيره بسبب أصوله أو ثقافته أو تفضيلاته».

وفي تغريدة له عبر «إكس»، «تويتر» سابقاً، رد بن غفير على حديد، المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية، قائلاً: «إلى عدوّة إسرائيل... رأيت بالأمس أنك أخذت مقطعاً من مقابلتي وقمتِ بنشره للعالم كله لتظهري أني عنصري وحاقد».

أضاف: «سأقولها ألف مرة ولن أعتذر... حقي وحق زملائي اليهود في السفر والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق الضفة الغربية، يفوق حق أولئك الذين يرموننا بالحجارة ويقتلوننا».

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن وزارة الخارجية الأميركية نددت اليوم بتصريحات بن غفير، ونقلت عن متحدث لها قوله إن «الولايات المتحدة تدين بشدة التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي بن غفير حول حرية حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأضاف المتحدث أن الخارجية الأميركية «تدين كل الخطاب العنصري... مثل هذه الرسائل تسبب ضرراً كبيراً، خاصة عندما ينشرها أشخاص في مناصب قيادية».

وكان مسؤولون في الائتلاف الحاكم في إسرائيل واصلوا انتقاداتهم لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي «يحرج الحكومة أمام العالم»، واتهموه بأنه يتسبب في أزمة عالمية لإسرائيل بتصريحاته الحمقاء.

وكان بن غفير قد سُئل خلال مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، عن فشله في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعن تسببه في تفجير التوتر في الضفة الغربية، فقال: «حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أهم من حق العرب في الحركة».

ونشرت عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية الأصل بيلا حديد تصريحات بن غفير لمتابعيها البالغ عددهم 60 مليوناً على «إنستغرام»، وكتبت: «لا ينبغي في أي مكان، وفي أي وقت، خصوصاً في عام 2023، أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة». ولقي تعليقها تضامناً واسعاً، فيما قال أحد زملاء بن غفير في الحكومة إن عشرات ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا مع التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير مما يظهر إسرائيل دولة «أبارتهايد».

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