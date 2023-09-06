شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية تقدم خطة غذائية لإنقاص الوزن خلال فترة الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج كثير من النساء إلى إنقاص وزنها بعد الولادة، نتيجة الدهون التى اكتسبتها خلال فترة الحمل وبعد الولادة، لكن يحتاج الأمر إلى خطة غذائية من طبيب تغذية لمعرفة كيفية إدارة إنقاص الوزن خلال فترة الرضاعة الطبيعية حتى لا يؤثر الدايت على اللبن الذى يحتاجه الرضيع.

قالت الدكتورة رضوى حاتم حسن، استشارية التغذية وعضو الجمعية الأوروبية للسمنة والنحافة، فى تصريح خاص ل "الخليج 365، أن اختزان الجسم للدهون أثناء الحمل شئ فسيولوجى، وأن جزء من هذه الدهون يستخدم فى تصنيع لبن الأم لطفلها الرضيع، لذا فى كل يوم تقوم الأم بالرضاعة الطبيعية تستهلك ٣٠٠- ٥٠٠ سعر حراري وهو ما يعادل صعود ونزول السلم لمدة ساعة فى اليوم ، أى أن الرضاعة الطبيعية تساعد فى فقدان وزن الأم بعد الولادة.

وأوضحت أن الأم يجب أن تعطى طفلها الفرصة للتأقلم على الوضع الجديد هى وطفلها الرضيع، حتى يصبح جسمها قادرا على التعافى من الولادة قبل أن تبدأ فى التفكير فى إنقاص وزنها.

وأضافت أن الأم يمكنها أن تفكر فى إنقاص وزنها بعد حوالى شهرين من الولادة على الأقل، حتى يتعافى جسمها من عملية الولادة ويصبح إنتاج جسمها للبن كافيا للطفل ولا يتأثر بالريجيم.

وقالت الدكتورة رضوى حاتم حسن، استشاري التغذية ، لإنقاص وزن المرضع سوف تحتاج إلى تناول ٥- ٧ وجبات خلال اليوم لتقليل فرص الشعور بالجوع وتقليل احتمالات الرغبة فى تناول أطعمة غير صحية مثل : الحلويات والاكلات السريعة.

ووضعت الدكتورة رضوى خطة غذائية لإنقاص الوزن بعد الولادة تشمل تناول الأم العناصر الغذائية الاتية:

الخضروات: يجب تناول ٧ حصص فى اليوم من الخضار ويشمل ذلك طبق السلطة، طبق خضار مطبوخ، طماطم، جزر، بصل، بسلة، كوسة، جرجير، كرفس ، شبت، كزبرة.

الفاكهة: من ثمرتين لثلاثة وممكن نقسمها لعصير فاكهة بدون سكر، فاكهة طازجة، فواكه مجففة.

النشويات: ٧ حصص ويمكن أخذها من الحبوب الكاملة والحصة تكون ٣ ملاعق أرز بسمتى أو فريك، شوفان ، كينوا، بليلة، عيش بلدى أو توست من الحبوب الكاملة، ٢ بقسماط، ذرة مسلوقة

البروتين : من ٣ - ٤ مع اختيار بروتين قليل الدهون والدسم، ربع فرخة مشوية، شريحة فيليه، بيضة، سمكة، ٢ كفتة، شاورما بالخضار،٢ ملعقة لحمة مفرومة، تونة، قطعة لحم ، السلمون( لأنه يساعد فى بناء الجهاز العصبي للمولود الجديد لاحتوائه على أوميجا ٣) أو بقوليات مثل الفول والحمص والترمس.

اللبن: حصتين ربع كوب لبن ٢٥٠ ملل، كوب زبادى مع بذور الشيا أو الفاكهة.

الدهون: وضع المكسرات وزيت الزيتون على السلطة، الافوكادو والأسماك الدهنية.

وشددت على ضرورة حصول الأم على المكملات الغذائية التى كانت تتناولها خلال فترة الحمل مثل: فيتامين د، الكالسيوم والزنك والحديد والفيتامينات المتعددة.