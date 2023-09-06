شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة "الصحة العالمية" تشيد بالاستراتيجية الصحية المصرية 2023/ 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالاستراتيجية الصحية ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠.. مهنئة القيادات الصحية بمصر على إطلاق الاستراتيجية .

كما هنأت - في كلمتها خلال جلسة مناقشة مسودة الاستراتيجية الصحية بمصر ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة - وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار على ابتكاره لمبدأ التشاركية عند اطلاق الاستراتيجية ،كما هنأت جميع المواطنين والمقيمين على أرض مصر لما تعكسه هذه الاستراتيجية من اهتمام خاص بالإنسان وصحته فضلا عن ما أكدته الاستراتيجية من الاهتمام بالانصاف والعدالة في جمهورية مصر العربية .

وثمنت دكتورة نعيمة المباردة الرئاسية حياة كريمة لانها ليست مقتصرة على جهة معينة بل بالتشارك بين جهات عدة مؤكدة أن الأمن الصحي والرفاهية هي مسؤلية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والمواطنين وجميع الجهات .

كما أشادت بتوجيه وزير الصحة بإن تكون الخطة التمويلية لتنفيذ الاستراتيجية مستدامة بالشراكة مع عدة جهات.. مؤكدة أهمية دورالشباب لتنفيذ الاستراتيجية.

وأعربت عن دعم منظمة الصحة العالمية للاستراتيجية مؤكدة أن جهود المنظمة بسيطة بالمقارنة مع جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة.

من جانبه، قال عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن الاستراتيجية الصحية متوافقة ومتكاملة مع النظام العالمي .. مشيرا إلى أهمية تعظيم مفهوم المحاسبة حتى يمكن للاستراتيجية ان تتوافق مع التطورات العالمية .

بدوره،أكد محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية الاستراتيجية الصحية ..مشيرا إلى أنه يجب أن تنطوى على مباديء أساسية منها النظام والمحاسبة وتوزيع المسؤليات .

وأشار إلى ضرورة ان تكون الاستراتيجية بسيطة وواضحة الاهداف وموضوعية ولها وقت محدد .

وأشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل .. داعيا إلى ضرورة أن يتم فصل التمويل عن الخدمة وأن يكون هناك جهة أخرى مستقلة مسئولة عن جودة الخدمات المقدمة .. مشيدا باعلان وزير الصحة عام ٢٠٢٣ عام التحول الرقمي .

من جانبه، أشاد وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، بمبادرة القضاء على فيروس سي .. ومبادرة القضاء على البلهارسيا خلال عامين ومبادرة اكتشاف وعلاج أمراض الأورام لما لها من دور في ارتفاع نسب الشفاء .

ودعا إلى سرعة اصدار قانون المسؤلية الطبية لحماية الطبيب والمريض.

بدورها، اكدت كوثر محمود نقيب التمريض ان الاستراتيجية ارتكزت على ٣ أمور منها أهداف التنمية المستدامة .

وأشارت إلى أنه بالفعل بدأت الوزراة على أرض الواقع بتنفيذ محاور الاستراتيجية .

وأكدت على ضرورة تفعيل مباديء الوقاية والحوكمة والتحول الرقمي .. مشددة على انه في حال تطبيق الاستراتيجية الصحية سيكون لدينا نظام طبي قوي وثابت لا يهتز بأي أزمة وأهمية التركيز على التدريب والتعليم .