شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ثلث البريطانيين يعانون من نقص فيتامين د لعدم التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن مدى أهمية فيتامين د للجسم، والذى يعرف بـ "فيتامين أشعة الشمس" والذى يفيد صحة العظام وتقوية العضلات ،ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام ،كما أنه يساهم فى تقليل الإصابة بالسكري من النوع الأول، وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض أخرى، الإ أنه فى حالة نقصه يسبب مضاعفات صحية بالغة الخطورة .وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلى ميلdailymail.

وأوضح الباحثون البريطانين أن ثلث البريطانيين بمختلف الأعمار يعانون من نقص فيتامين د ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها قضاء الكثير من الوقت داخل المنزل وعدم تعرضهم للهواء الطلق وأشعة الشمس التى يحتاج إليها الجسم ، وأيضا سوء التغذية ،بالإضافة إلى الفشل في تناول المكملات الغذائية ،مشيرين إلى أن المعاناة تصل لكل واحد من بين ثلاثة أشخاص، حيث أن الشباب هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين د.

وقال مركز خدمة معلومات الصحة والمكملات الغذائية (HSIS) هناك أطعمة تساعد فى حصول الجسم على فيتامين د ، مثل الأسماك الزيتية والبيض، ولكن بكميات عالية .

وفى ذات السياق قالت الدكتورة باميلا ماسون، أحد أعضاء فريق البحث،إن تناول فيتامين د أمر ضرورى لسد نقص هذا الفيتامين داخل الجسم ،وبغرض الحفاظ على صحة العظام والعضلات، وخاصة للمساعدة في منع الكساح التغذوي ولين العظام.

وتابعت :" فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام والذي يرتبط بشكل إيجابي بكثافة المعادن في العظام ،حيث تعتبر صحة العظام الجيدة ضرورية لتعزيز كتلة العظام في مرحلة البلوغ وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة".

كما أشارت الطبيبة الى عدد قليل جدًا من الأطعمة تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د، الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل، يجب تناولها عدة مرات في الأسبوع ، بجانب بعض الحبوب .