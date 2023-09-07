شكرا لقرائتكم خبر عن الذهاب للمدرسة يساعد الأطفال المصابين بـ "التهاب الحلق" على التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريس ويتي مديرى إدارة المدارس البريطانية أن الذهاب للمدرسة بالنسبة للأطفال الذين يعانون من "التهاب الحلق وسيلان الأنف" أفضل لهم من الجلوس فى المنزل، يزيد من القلق والتوتر لديهم ، كما أن المدرسة تساهم فى تحسين الحالة الصحية والترفيهية للطلبة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية dailymail.

وذكر تقرير للصحيفة أن خبراء الصحة العامة ينصحون بأنه يجب على الآباء إرسال أطفالهم إلى المدرسة وهم يعانون من أمراض تنفسية خفيفة للمساعدة فى تحسين حالتهم الصحية ،أثناء تواجدهم بين زملائهم خلال الفصول الدراسية حتى لو كانوا يعانون من مشاكل صحية .

كما قال مدير المدارس ، إن إبقاء الأطفال المرضى في المنزل سيجعل حالتهم تسؤء

وفى ذات السياق قال الدكتور لايد سميث رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين ببريطانيا، إن "القلق الخفيف أو المعتدل" كان جزءًا طبيعيًا من النمو، وأن الذهاب إلى المدرسة يمكن أن يساعد في معالجة مثل هذه المشكلات ، مضيفا أن إبقاء الطفل خارج المدرسة من المرجح أن يزيد من قلق الآباء بشأن العودة.

ونصح رئيس الكلية الملكية البريطانية أولياء الأمور ، بضرورة ذهاب أطفالهم الى المدرسة حتى اذا أصيبوا ببعض الأمراض الخفيفة لان هذا يحسن من التنشئة الاجتماعية والصحة والرفاهية لديهم.