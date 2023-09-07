أسباب تجمع الماء على الرئة وطرق العلاج المحتملة



بيروت - نادين محمد - يتعرض البعض لما يسمى الوذمة الرئوية أو تجمع الماء على الرئة، وذلك بسبب قصور القلب، عندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم بكفاءة، يمكن أن يعود الدم إلى الأوردة التي تنقل الدم عبر الرئتين.

ومع زيادة الضغط في هذه الأوعية الدموية، يتم دفع السوائل إلى الفراغات الهوائية (الحويصلات الهوائية) في الرئتين. يقلل هذا السائل من حركة الأكسجين الطبيعية عبر الرئتين. ويجتمع هذان العاملان ليسبب ضيق التنفس وسعال رغوي ومخاط، وأزيز، وضيق في الصدر، وصعوبة في التنفس، وهي حالة مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طبيًا فوريًا.

أسباب احتباس السوائل في الرئة:



1- نوبة قلبية، أو أي مرض في القلب يضعف أو يصلب عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب)

2- تسرب أو ضيق صمامات القلب (الصمامات التاجية أو الأبهرية)

3- ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والشديد (ارتفاع ضغط الدم)

4- التعرض لارتفاعات عالية

5- فشل كلوي

6- ضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى الكليتين

7- تلف الرئة الناجم عن الغازات السامة أو العدوى الشديدة

أمراض القلب تؤثر على الرئة- المصدر freepik

أعراض احتباس السوائل في الرئة:

1- سعال دموي

2- صعوبة في التنفس عند الاستلقاء (التنفس العضلي)

3- ضيق التنفس الليلي إذا كان يسبب لك الاستيقاظ بعد ساعة أو ساعتين من النوم وتواجه صعوبة في التقاط أنفاسك.

4- أصوات الشخير أو الغرغرة أو الصفير مع التنفس

5- مشاكل في التحدث بجمل كاملة بسبب ضيق التنفس

6- الجلد الرمادي أو مائل إلى الأزرق.

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ما هي الاختبارات التي سيتم إجراؤها لتشخيص الوذمة الرئوية؟



إذا اعتقد الطبيب أنه قد يكون لديك سوائل في رئتيكِ، فسوف يطلب اختبارات للتأكد:

صورة الدم الكاملة (CBC).

كيمياء الدم.

قياس النبض، للتحقق من مستويات الأكسجين في الدم .

تصوير الصدر بالأشعة السينية ، لمعرفة ما إذا كان هناك سائل في رئتيك.

مخطط صدى القلب، فحص بالموجات فوق الصوتية لقلبك للتحقق من نشاط القلب غير الطبيعي.

مخطط كهرباء القلب ، للتحقق من وجود مشاكل في ضربات القلب أو نوبة قلبية.

قسطرة القلب ، للتحقق من وجود انسدادات في الشرايين التاجية.

الكشف المبكر يقي من عواقب احتباس الماء في الرئة- المصدر freepik

كيف يتم علاج احتباس الماء في الرئة؟



الوذمة الرئوية هي حالة خطيرة. إذا كنت تعاني منها بشكل مفاجيء، فأنتِ بحاجة إلى علاج فوري. قد تحتاج إلى العلاج في غرفة الطوارئ أو وحدة العناية المركزة .

تشمل بعض خيارات العلاج ما يلي:

يتم مد الأكسجين من خلال الأنف.

الآلات التي تنفخ الهواء إلى رئتيك من خلال قناع على وجهكِ.

أجهزة التنفس الصناعي أو أجهزة التنفس التي تنفخ الهواء من خلال أنبوب يتم إدخاله في القصبة الهوائية.

الأدوية التي تسبب زيادة التبول والتخلص من السوائل أو التي تقوي القلب.

أدوية أخرى، عندما لا يكون قصور القلب هو السبب، مثل المضادات الحيوية والمنشطات.

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الوقاية من احتباس الماء في الرئة:

إذا كنت أكثر عرضة لخطر الإصابة باحتباس الماء في الرئة، فيمكنك اتخاذ خطوات للعناية بنفسكِ. تتضمن ما يلي:

تناول الأدوية حسب التوجيهات إذا كنتِ تعاني من مرض في القلب.

احصلي على التطعيمات الروتينية.

قومي بزيارة الطبيب بانتظام وإذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس.

تناولي نظام غذائي صحي قليل الملح.

التوقف عن التدخين .

الحفاظ على وزن صحي .