شكرا لقرائتكم خبر عن مش الأكل بس.. تعرف على أمراض تسبب فقر الدم والأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فقر الدم أو الأنيميا، هو مرض الضعف العام الذى يصيب الجسم، ويهدد بعض وظائفه، لا شك أن الكثيرين يرجعون هذه المشكلة المرضية، إما لعدم تغذية المريض بشكل صحى وكامل ومناسب، أولأسباب تتعلق بضعف الشهية، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد كما يعتقد البعض، ففقر الدم أو الأنيميا مرض حقيقي، قد ينتج عن الإصابة ببعض المشكلات الصحية التى يعانيها المريض، ويصبح فقر الدم حينها علامة على الإصابة بمثل هذه الأمراض.

تقرير مطول نشر بموقع verywellhealth ذكر مجموعة من أبرز الأمراض التي قد يكون الإنسان مصابا بها دون أن يعرف ويأتى فقر الدم والأنيميا ليكشفا هذه الإصابة، مضيفا أن سوء التغذية لا شك أحد أبرز وأشهر الأسباب لفقر الدم، ولكن هناك الكثير من الأمراض الخفية التي يجب التعرف عليها.

أمراض تسبب فقر الدم

بعض الأمراض أو الأعراض الفجائية المرضية - وفقا للتقرير – تتسبب في ضعف عام بالجسم والإصابة بفقر الدم والأنيميا، منها نزيف الجهاز الهضمى الخفى، الذى قد لا يتم اكتشافه مبكرا بسبب مشكلات تصيب الجهاز الهضمى، كذلك تعانى بعض السيدات من مشكلة غزارة في دم الدورة الشهرية، مما يجعلهم الأكثر عرضة لفقر الدم.

أمراض الكلى تتسبب أيضا في الإصابة بفقر الدم، فضلا عن أمراض الكبد أيضا، الإصابة بأنواع معينة من السرطان والخضوع خلالها لبعض العلاجات كالإشعاعية أو الكيماوية، قد تصبح سببا أيضا، سرطان البنكرياس أشهر هذه الأنواع، أمراض الخلايا الناتجة عن اضطرابات كرات الدم، وهو ما يعزز من الإصابة بفقر الدم، الإصابة بالملاريا أحد أهم الأسباب الشائعة أيضا.