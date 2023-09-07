شكرا لقرائتكم خبر عن ما عنصر الفوسفات وكيف يؤثر على صحة العظام؟..استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عنصر الفوسفات من منتجات معادن الأكثر أهمية للحياة، فهو يتشكل طبيعياً من عنصر الفوسفور ، كما أنه من أهم العناصر الهامة لجسم الإنسان، لأنه مسئول عن بنية الخلايا بالجسم، وهام أيضا في عملية التمثيل الغذائي وبناء الجسم، وفي حالة تعرض الجسم لنقصان بهذا العنصر الهام يتسبب في ضرر كبير به وزيادة نسبة إصابته ببعض الأمراض الخطيرة.

وأكدت الدكتورة أمال إبراهيم استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني، أن عنصر الفوسفات يعد المعدن المهم لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي في الجسم، وعند اتحاد هذا العنصر مع عنصر الكالسيوم يساعد على بناء العظام لكي تصبح قوية وغير لينة، وقوية ويصعب تعرضها للكسر أو هشاشة العظام.

وأكملت حديثها، موضحة أن الفوسفات مهم أيضا في تقوية صحة الأسنان وتجنب إصابتها بالأمراض كالضعف أو الكسر أو ما شابة ذلك.

وأضافت أن عنصر الفوسفات يعد العنصر الرئيسي في بنية جميع خلايا الأنسجة بالجسم، كالخلايا العصبية والعضلية، وعند حدوث أي خلل فيه يتسبب في إصابة الشخص ببعض الأمراض المرتبطة بصحة العظام، ومنها الكساح ولين العظام وسهوله تعرضها للكسر، وزيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب والأمراض العصبية.

وأخيرا أكدت استشاري السمنة والنحافة، على ضرورة الحصول علي عنصر الفوسفات، عن طريق تناول هذه الأطعمة الغنية به، كالحليب وصفار البيض والبقوليات والمكسرات والشوفان، والأسماك.