شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إدمانك لتناول السكريات.. أبرزها سوء صحة الجلد والتعب المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول السكريات على معدة ممتلئة من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص لدرجة تصل الى الإدمان، ولكن الإفراط فيها يعرض الفرد إلى عواقب صحية بالغة الخطورة مثل الإصابة بمرض السكر وغيره من الأمراض . وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

يوضح التقرير أن الأشخاص أحيانا يتناولون السكريات بكميات قليلة عندما يشعرون بانخفاض الطاقة والحالة المزاجية ، فهذا لا يسبب لهم أضرار صحية ،إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يصبح مشكلة بمرور الوقت ويظهر في العديد من المشكلات الصحية من بينها زيادة في مستويات الأنسولين ، فبتالى يتم تخزين هذا الجلوكوز الزائد في أنسجة الكبد والعضلات وكذلك على شكل دهون، والإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والكبد الدهني والسمنة وغيرها.

علامات تشير على إدمانك لتناول السكر : 1. الرغبة الشديدة في الملح

الرغبة في تناول الأملاح تشير الى تناولك كميات كبيرة من السكر ، ولكن بدون قيمة غذائية ، وهذا يشير إلى أنك تعانى من نقص البروتينات والدهون الصحية، مما قد يجعلك تشتهي الأطعمة المالحة. تظهر الأبحاث أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤثر على ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2.التعب المستمر

يرتفع مستوى السكر في الدم وينخفض ​​بسرعة. وهذا يجعل جسمك يطرد طاقة أكثر مما يستهلك، مما يجعلك متعبا .

3.إخفاء كمية السكر التي تتناولها

لا ينبغي عليك تناول الكثير من السكر، ولكن لا يمكنك التقليل منه، لذلك تبدأ في إخفاء الأمر. إذا كنت تفعل الشيء نفسه وتنغمس سرًا في تناول الحلويات، فأنت تعاني من الإدمان.

4.سوء صحة الجلد

عندما يكون هناك الكثير من السكر في مجرى الدم، فإنه يرتبط بالبروتينات ويشكل جزيئات جديدة تسمى Advanced Glycation End Products (AGEs). وتسمى هذه العملية بالجليكشن. كلما زاد حدوث التجلط، كلما زادت سرعة شيخوخة بشرتك.

5.تناول الطعام عندما لا تكون جائعا

قد تشتهي الحلوى بعد تناول وجبة مشبعة. وبما أن عملية الهضم تستهلك المزيد من الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر. يمكن للحالات المزاجية السلبية مثل القلق والتوتر والاكتئاب والشعور بالوحدة والملل أن تؤدي أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر.