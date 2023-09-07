منظمة الصحة العالمية تفيد أن حالات فيروس كورونا تشهد ارتفاعا في النصف الشمالي من الأرض

واشنطن - الخليج 365
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا تشهد ارتفاعا من جديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم إن المنظمة تتابع اتجاهات مقلقة لكوفيد- 19 قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
من جهتها ذكرت ماريا فان كيرخوف، كبيرة خبراء فيروس كورونا لدى منظمة الصحة العالمية أنه خلال الشهور الأشد برودة، التي باتت قريبة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يتعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالعدوى لأنهم يقضون وقتا أطول في أماكن مغلقة.
وبحسب المنظمة الأممية تزداد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا مجددا في الشرق الأوسط وآسيا، فيما تشهد أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ارتفاعا في حالات النقل إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19.
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