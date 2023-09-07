شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المواد الحافظة ومكسبات الطعم تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من بعض العوامل المستخدمة في الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية.

وقال باحثون فرنسيون إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة BMJ، يمكن استخدامها للمساعدة في إعادة تقييم اللوائح في صناعة الأغذية "لحماية المستهلكين".

واستكشف العلماء الآثار الصحية لبعض المستحلبات، التي تستخدم لحفظ وإضافة نسيج إلى الأطعمة المعلبة مثل الكعك والآيس كريم والخبز والسمن والوجبات الجاهزة.

وقد اقترح بعض العلماء بالفعل أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء وتزيد الالتهاب، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب.

ونظر الفريق البحثي في مجموعة مكونة من 95442 بالغًا فرنسيًا ليس لديهم تاريخ في الإصابة بأمراض القلب، والذين شاركوا في الدراسة بين عامي 2009 و2021.

تُستخدم أرقام E للإشارة إلى منتج يحتوي على مستحلبات تُستخدم لحفظ وإضافة ملمس لمجموعة واسعة من الأطعمة المعبأة مثل الكعك والآيس كريم والخبز والسمن والوجبات الجاهزة.

كان متوسط عمر المشاركين 43 عامًا، و79% منهم من النساء.

وطُلب من كل شخص إكمال ما بين ثلاث إلى 21 مذكرة طعام على مدار 24 ساعة على مدى عامين.

تمت بعد ذلك مطابقة كل عنصر مسجل في اليوميات بعلامة تجارية حتى يتمكن الباحثون من تحديد وجود المواد المضافة وكميتها.

وطُلب من المشاركين أيضًا الإبلاغ عن أي حدث كبير في القلب والأوعية الدموية مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية للباحثين على مدار الدراسة.

وتم تسجيل الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام سجل الوفيات الوطني الفرنسي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر الأخرى مثل العمر والوزن والتاريخ العائلي وحالة التدخين.

ما هي الأطعمة التي توجد فيها أرقام E؟

الرقم الإلكتروني: E460

ماذا يفعل: يستخدم لتحسين قوام الطعام

ما هي الأطعمة التي يمكن العثور عليها في: المكرونة، البدائل الخالية من اللحوم

الرقم E: كربوكسي ميثيل السليلوز، المعروف أيضًا باسم E466

ماذا يفعل: يستخدم كمكثف

ما هي الأطعمة التي يمكن العثور عليها في: مشروبات البروتين والشراب والصلصات

الرقم الإلكتروني: E339

ماذا يفعل: منظم الحموضة

ما هي الأطعمة التي يمكن العثور عليها في: الشعرية سريعة التحضير، والمخبوزات، والوجبات الجاهزة

الرقم الإلكتروني: E472c

ماذا يفعل: عامل ربط

ما هي الأطعمة التي يمكن العثور عليها في: الحلويات المجمدة، الفطائر، المخبوزات

الرقم الإلكتروني: E472b

ماذا يفعل: مستحلب

ما هي الأطعمة التي يمكن العثور عليها في: الحلويات، صلصات المعكرونة، المخبوزات

وبعد فترة متابعة متوسطة مدتها سبع سنوات، تم ربط تناول كميات أكبر من السليلوز E460 إلى E468، والتي تستخدم لتحسين نسيج الطعام وكذلك زيادة سمكه، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

تم إنشاء روابط مماثلة مع منظم الحموضة E339 وعامل الربط E472c.

وارتبط المستحلب E472b، الذي يستخدم كعامل تهوية في المعجنات والكعك، بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الدماغية الوعائية، والتي تشمل السكتات الدماغية وتمدد الأوعية الدموية.