شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تناول حلوى المولد لمريض السكر.. الكمية تعتمد على المؤشر وليس السعرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلوى المولد من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، و لكن مرضى السكري يصعب عليهم تناولها دون حساب أو شروط، وهذا ما أشارت إليه الدكتورة لمياء خيرى استشاري سكر الأطفال في القصر العيني، وفقا لتصريح خاص لليوم السابع.

أكدت، أنه في البداية يجب قياس السكر بالدم قبل تناول حلوى المولد للاطمئنان على مستواه بشكل مبدئي ومتابعة مستوى السكر بالدم على مدار اليوم ، ومتابعة خطط العلاج مع الطبيب المختص والتنفيذ بدقة من حيث جرعات الانسولين أو دواء أو أى إرشادات إضافية أخرى من الطبيب تبع كل حاله..

كما يجب مراعاة مجموعة من النصائح الصالحة لكل الأوقات والمواقف التي تتعلق بتناول أصحاب الأمراض المزمنة للحلويات، ومنها:

تعتبر المراقبة الدقيقة لتناول الكربوهيدرات والسكر أمرًا مهم لإدارة مرض السكري نظرًا لتأثيره على مستويات السكر في الدم.

وهناك اعتقاد خاطئ شائع بأن مرضى السكري يجب أن يتجنبوا تمامًا جميع الحلويات والأطعمة السكرية ومع ذلك، لا يزال من الممكن تناول الحلويات أو الأطعمة السكرية طالما أنها بحساب وجزء من نظام غذائي صحي، وتحت إرشادات الطبيب المختص وهناك بعض النصائح لمريض السكر يجب إتباعها قبل تناول الحلوى وهى:

- معرفة إن كمية الحلويات التي يتناولها مرضى السكري عموما تعتمد على المؤشر السكري وليس على السعرات الحرارية فقط وبالتالي يجب عليهم تجنب كل الأطعمة ذات المؤشر السكري الأعلى من 50 وبشكل عام المُعامل السكري لحلوى المولد مرتفع جدا ويقدر بـ70 فما فوق، ما يستدعي مراعاتهم للكمية والوقت ونوعية الحلوى جيدا، مشددة على أن الموازنة في الأكل أفضل طريقة لحماية المرضى من ارتفاع سكر الدم.

- لا ينبغى الإكثار من الحلوى وينصح ان تكون الكمية قليلة ولتكن قطعة واحدة صغيرة طوال اليوم.

- تناول الحلوى بعد الفطار أو الغداء مباشرة لتكون المعدة ممتلئة فلا يحدث إفراط في الكمية.

- الامتناع عن تناول الحلوى مساء أو بعد العشاء.

- التركيز على أنواع الحلوى ذات السعرات الأقل والفائدة الأكبر مثل السمسية والفولية والحمصية وكل ما هو مكسرات.

- تجنب حلوى المولد المطعمة بألوان صناعية، لأن ضررها مضاعف.

- فى خلال اليوم ينصح مرضى السكر بالاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على الألياف والقليل من الكربوهيدرات.

- تناول وجبات تعتمد على البروتين والخضراوات والفاكهة باقي اليوم.

- ينصح مرضى السكر بالإكثار من شرب المياه على مدار اليوم وخصوصا عند تناول الحلوى.

-اختيار الحلوى التى تحتوى على نسبة قليلة من السكر، حتى لا تزيد من نسبة السكر فى الدم وتعرضك للمخاطر.

-الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه على مدار اليوم، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد مرضى السكر وتحسن حالتهم الصحية..

-ممارسة الرياضة والحركة باستمرار منعا لحدوث مشاكل صحية .

-متابعة مستويات السكر باستمرار وزيارة الطبيب فى حالة حدوث أى تغيرات عن الطبيعي.