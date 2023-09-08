شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. 12 علامة نفسية وجسدية تؤكد إصابتك بالاكتئاب أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من الشائع أن تصاب نسبة كبيرة من السيدات باكتئاب ما بعد الولادة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين، أن هناك نوع من الاكتئاب قد تصاب به الحامل أثناء حملها وقبل ولادتها، وله من الأعراض ما يجعلنا نتأكد من الإصابة به.

خلال تقرير مطول نشر بموقع march of dimes تم ذكر هذا النوع النادر من الإكتئاب، بحيث يصيب السيدة الحامل خلال شهور حملها، والذي يصيب نسبة ليست بقليلة من الحوامل غير أن اكتشافه ليس بالأمر السهل.

وأوضح التقرير أن الاكتئاب، واحد من أهم الاضطرابات التى قد تصيب الحامل، تشعر خلالها بالحزن ومشاعر القلق والتوتر، تفقد خلاله الشغف وتشعر بالتعاسة الشديدة.

ومن أبرز العلامات التى تؤكد إصابة الحامل بالاكتئاب وفقا للتقرير ما يلى:

التقلب المزاجي الحاد من أقصي اليمين إلى اليسار خلال اليوم الواحد

اضطراب بالشهية إما فقدان تام للرغبة فى تناول الطعام، أو النهم الشديد غير المبرر

اضطراب القدرة على النوم، فإما تستيقظ الحامل كثيرا أثناء نومها، أو تعانى الأرق الشديد، أو تعانى من القلق أثناء النوم.

انعدام القدرة على التركيز والتذكر، فهى تعاني نسيانا تاما لأشياء بسيطة، ومتشتتة الإنتباه على الدوام

تعانى من عدم القدرة على الاستماع بفترة الحمل نتيجة اكتئابها ولا تشعر بالسعادة

الشعور الدائم بالذنب وأنها تتسبب فى إيذاء الجنين دون داع

الشعور باليأس الشديد وتسيطر عليها حالة من التعاسة

الام بالجسم متفرقة دون سبب طبي

اضطرابات شديدة والام بالمعدة مع الاخراج

آلام بالرأس وصداع دائم وإحساس بثقل الجسم

التوتر الحاد على أقل المواقف

الرغبة فى العزلة وعدم المواجهة مع محيطها