شكرا لقرائتكم خبر عن "طيارة أو سيارة".. إرشادات مهمة لو ناوية تسافرى وأنتى حامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصائح واحتياطات كثيرة يقولها الطبيب للمرأى الحامل قبل السفر سواء كانت بالسيارة او الطائرة أو أى وسيلة اخرى، وذلك يتوقف على شهر الحمل وصحة المرأة والجنين.

وفى هذا التقرير يقدم ”الخليج 365” نصائح وإرشادات للمرأة الحامل قبل السفر وفقا لما ذكره الكونجرس الأمريكى لأطباء النساء والتوليد:

-في معظم الحالات، يمكن للنساء الحوامل السفر بأمان حتى يقترب موعد ولادتهن. لكن قد لا ينصح بالسفر إذا كنتِ تعانين من مضاعفات الحمل . إذا كنت تخطط لرحلة، فتحدثى مع طبيبك.

-أفضل وقت للسفر هو منتصف الحمل (من 14 إلى 28 أسبوعًا). خلال هذه الأسابيع، عادت طاقتك، وتحسن غثيان الصباح أو اختفى، ولا يزال بإمكانك التنقل بسهولة. بعد 28 أسبوعًا، قد يكون من الصعب التحرك أو الجلوس لفترة طويلة.

-تحدثي عن خطط سفرك مع طبيبك، يمكنك مناقشة ما إذا كان السفر آمنًا بالنسبة لك. لا ينصح بالسفر إذا كان لديك مضاعفات معينة، بما في ذلك" تسمم الحمل، تمزق الأغشية قبل المخاض ، المخاض المبكر".

-يجب عليك إجراء فحص ما قبل الولادة قبل المغادرة. في هذه الزيارة، يمكن لطبيبة النساء والتوليد تأكيد موعد ولادتك. يمكنك أيضًا التحدث عما إذا كنت على اطلاع دائم بالتطعيمات والأعراض التي يجب مراقبتها أثناء السفر.

-تظهر الأبحاث أن أي نوع من السفر يستمر لمدة 4 ساعات أو أكثر – سواء بالسيارة أو القطار أو الحافلة أو الطائرة – يضاعف من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة. يعد الحمل عامل خطر إضافي للإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

إذا كنت تخطط لرحلة طويلة، فاتبع الخطوات التالية لتقليل خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة:-شرب الكثير من السوائل دون الكافيين.

-ارتداء الملابس الفضفاضة.

-المشي والتمدد على فترات منتظمة.

-عند القيام برحلة بالسيارة، ضع في اعتبارك أن أقصر الطرق غالبًا ما يكون هو الأفضل. اجعل القيادة اليومية مختصرة قدر الإمكان.



اتبع هذه النصائح أيضًا:-قم بارتداء حزام الأمان الخاص بك في جميع الأوقات. يجب أن يكون الحزام منخفضًا على عظام الورك، أسفل بطنك.

-خطط للقيام بتوقفات متكررة. استخدم هذه التوقفات للتحرك وتمديد ساقيك.

-ارتداء أحذية مريحة وملابس غير ضيقة جدًا.

-ارتدي بضع طبقات من الملابس الخفيفة التي يمكن إضافتها أو إزالتها بسهولة.

-تناول وجبات منتظمة لتعزيز طاقتك.

-اشرب سوائل إضافية خذ الماء معك. قد تحتاج إلى التبول أكثر من اللازم، فلا تحبسه لفترة طويلة.

هل السفر بالطائرة آمن أثناء الحمل؟خلال فترة الحمل الصحي، يكون السفر الجوي العرضي آمنًا دائمًا تقريبًا. تسمح لك معظم شركات الطيران بالسفر محليًا حتى الأسبوع 36 من الحمل تقريبًا. يمكن لطبيب التوليد الخاص بك تقديم دليل على تاريخ ولادتك إذا كنت في حاجة إليه.

ولكن تجنبي الطيران إذا كنتِ تعانين من حالة طبية أو حالة حمل قد تتفاقم بسبب الطيران أو قد تتطلب رعاية طبية طارئة. ضعي في اعتبارك أن معظم حالات طوارئ الحمل الشائعة تحدث عادةً في الثلث الأول والثالث .

هل كابينة الطائرة آمنة للنساء الحوامل؟نعم. قد يؤدي انخفاض ضغط الهواء أثناء الرحلة إلى تقليل كمية الأكسجين في دمك قليلًا، لكن جسمك سوف يتكيف. يزداد التعرض للإشعاع على ارتفاعات أعلى، لكن مستوى التعرض لا يشكل مصدر قلق للنساء الحوامل. إذا كنت مسافرة بشكل متكرر، فتحدثي مع طبيبتك النسائية حول مقدار الطيران الآمن بالنسبة لك. كيف يمكنني جعل السفر بالطائرة أكثر راحة؟-احجز مقعدًا في الممر إذا استطعت. وهذا يجعل من السهل النهوض وتمديد ساقيك أثناء رحلة طويلة.

-تجنب المشروبات الغازية المنتجة للغاز قبل أو أثناء رحلتك. يتوسع الغاز على ارتفاعات عالية ويمكن أن يسبب عدم الراحة. شرب الماء بدلا من ذلك.

-قم بارتداء حزام الأمان الخاص بك في جميع الأوقات. يمكن أن يحدث الاضطراب دون سابق إنذار أثناء السفر الجوي. يجب أن يكون الحزام منخفضًا على عظام الورك، أسفل بطنك.

-حرك قدميك وأصابع قدميك وساقيك كثيرًا. انهض وتجول عدة مرات خلال رحلتك.