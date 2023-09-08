أفضل مكياج يحافظ علي جمال البشرة

إذا كنت ممن يضعن المكياج بكثرة على البشرة، وبشكل يومي، فمع مرور الوقت قد تشعرين بتلف بشرتك، وذلك نتيجة استخدامك غير السليم للمكياج، ولكي تكوني جميلةً ليس بالضرورة أن تؤذي بشرتك.

1.الإعداد الجيد للبشرة: قبل وضع كريم الأساس أو المكياج، تأكّدي من أنّ بشرتك نظيفة تمامًا، ثم ضعي المرطب لترطيب بشرتك وجعلها سلسةً ورطبةً عند وضع المكياج.

2.الأساس الملائم للون بشرتك: احرصي على اقتناء الأساس المناسب للون ونوع لبشرتك، فكريم الأساس هو الأساس في جمال ونضارة بشرتك قبل وضعك للمكياج.

3.وضع كريم الإخفاء بعد كريم الأساس: تخطئ بعض السيدات ويضعن كريم الإخفاء بعد كريم الأساس، ولكن كريم الإخفاء يوضع فقط على أماكن العيوب في البشرة، كتحت العين وفي أماكن الندبات، لذلك عليك وضعه على أماكن العيوب قبل كريم الأساس. وبذلك لن تكوني بحاجة إلى الإكثار من كريم الإخفاء.

4.اختيار الألوان المناسبة معًا: احرصي على تناسق الألوان معًا ولا تستخدمي أكثر من لون على بشرتك، فذلك يؤثر بالسلب على جمالك وتألقك، فإذا اخترت أحمر الشفاه الوردي، ضعي أحمر الخدود الوردي أيضًا المناسب للون الشفاه.

5. الفرشاة المناسبة للحفاظ على بشرتك: البعض يستخدم فرشاة المكياج غير المناسبة مما يؤدّي إلى تلف البشرة. لذا احرصي على اقتناء الفرشاة المصنوعة من مواد طبيعية عالية الجودة، لكي تستحق أن تضعيها على بشرتك.

6.الرؤية المضاعفة: احرصي على وضعه أمام مرآة مكبّرة لتضعي المكياج بطريقة صحيحة.

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