 وجبات للإفطار غنية بالبروتين للتخلص من دهون البطن 

بيروت - نادين محمد - ليس السعرات الحرارية وحدها هي المسؤولة عن إنقاص الوزن، بينما نوعية الأكل وكميته ووقت تناوله يؤثر على الوزن وخاصة مناطق تمركز الدهون و التخلص منها.

تبدأ عملية التمثيل الغذائي مع وجبة الإفطار من ثم يجب اختيارها بعناية، يجب أن يوفر العناصر الغذائية الأساسية، لأنها تحدد مستوى الطاقة طوال اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن، يمكن لوجبة الإفطار المناسبة أن تغير قواعد اللعبة.

دور البروتين في فقدان الدهون



يعد البروتين عنصرًا هامًا في أي رحلة ناجحة لفقدان الوزن، خاصة عندما يتعلق الأمر باستهداف دهون البطن العنيدة. البروتين لازم لبناء وإصلاح الأنسجة كما أنه يلعب دورًا محوريًا في تعزيز فقدان الدهون.

إن فهم كيفية تأثير البروتين على عملية التمثيل الغذائي والشبع يمكن أن يساعدكِ على اتخاذ خيارات صحيحة عند اختيار وجبات الإفطار للتخلص من الوزن الزائد.

مصادر بروتين - المصدر freepik

فوائد وجبات الإفطار عالية البروتين



1- الشبع



إحدى المزايا الهامة لتناول وجبات الإفطار الخفيفة الغنية بالبروتين في روتينك اليومي هو الشعور بالشبع لفترة طويلة.

تستغرق الأطعمة الغنية بالبروتين وقتًا أطول في الهضم مقارنة بالكربوهيدرات أو الدهون، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما يعني انخفاض إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.

من خلال تعزيز الشعور بالشبع فإن تناول البروتين في الصباح يعد خطوة أساسية في مهمة التخلص من دهون البطن تحديدًا.

قد يعجبكِ أيضًا رجيم الخضار والفواكه والبروتين



2- تعزيز التمثيل الغذائي



يعد تأثير البروتين على عملية التمثيل الغذائي فائدة أخرى لاختيار وجبة غنية بالبروتين في الصباح، التأثير الحراري للأطعمة هو الطاقة المستهلكة أثناء عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، والبروتين لديه أعلى تأثير حراري بين جميع المغذيات الكبيرة.

وهذا يعني أن الجسم يستهلك المزيد من الطاقة (السعرات الحرارية) لهضم واستخدام البروتين. من خلال تناول البروتين في الصباح، فإنك تعطي دفعة لعملية التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك على مدار اليوم.

3- الحفاظ على العضلات



إن فقدان الوزن لا يقتصر فقط على التخلص من الوزن الزائد على الميزان؛ يتعلق الأمر أيضًا بفقدان الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات. تلعب وجبات الإفطار الغنية بالبروتين دورًا حاسمًا في الحفاظ على العضلات أثناء رحلة فقدان الوزن. عندما تستهلكِ كمية كافية من البروتين، يكون جسمك مجهزًا بشكل أفضل للحفاظ على أنسجته العضلية.

البروتين يعزز أنسجة العضلات- المصدر freepik

أفضل 3 وجبات خفيفة للإفطار غنية بالبروتين:

1- الزبادي اليوناني



المكونات:

كوب واحد من الزبادي اليوناني العادي (ابحثي عن الأصناف التي تحتوي على ما لا يقل عن 15-20 جرامًا من البروتين لكل وجبة)

1/2 كوب من التوت الطازج أو المجمد أو الفراولة

1/4 كوب من الجرانولا (اختاري نوع منخفض السكر وعالي الألياف)

1 ملعقة كبيرة من العسل

رشة من المكسرات (مثل اللوز والجوز) لمزيد من القرمشة والبروتين

تحضير

اخلطيهم واحمليهم معكِ في أي مكان.

اقرأي أيضًا أيهما أكثر فائدة.. تناول البروتين من المكملات أم المصادر الطبيعية

2- الشوفان مع المكسرات والبذور



لتحضير وجبة إفطار غنية بالبروتين والشوفان مع المكسرات والبذور، اجمعي المكونات التالية:

1/2 كوب من الشوفان

1 كوب من حليب اللوز غير المحلى (أو الحليب المفضل لديك)

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا

1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة

1/4 كوب من المكسرات المفرومة (مثل اللوز أو الجوز)

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري)

توت طازج أو شرائح موز للتزيين

تمزج المكونات معًا وضعيهم داخل بولة الأكل أو في علبة محكمة الغلق إذا كنتِ ستتناوليها بعد وقت.

البيض مصدر جيد للبروتين - المصدر freepik



3- البيض والخضار



لتحضير البيض والخضروات المغذية والمليئة بالبروتين، أحضري المكونات التالية:

4 بيضات كبيرة

ربع كوب من الفلفل الرومي المقطع (أحمر، أخضر، أو أصفر)

1/4 كوب من البصل المقطع

1/4 كوب من الطماطم المقطعة

ربع كوب من السبانخ أو الكرنب المفروم

ربع كوب من الجبن قليل الدسم المبشور (مثل الموزاريلا أو الفيتا)

الملح والفلفل حسب الذوق

كمية قليلة من زيت الزيتون لدهن المقلاة

امزجي المكونات مع البيض ثم ضعيها في مقلاة على طريقة الأومليت وتناوليها بدون خبز أو مع قطعة واحدة من التوست البني.

للمزيد اليك سريعة المفعول.. 9 أطعمة مجربة تخلصك من دهون البطن للأبد