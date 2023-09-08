إياك تجاهلها قبل تفاقم الأعراض .. 8 أعراض للتصلب اللويحي عند النساء

بيروت - نادين محمد - يعد التصلب المتعدد اللويحي عند النساء هو حالة يمكن أن تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، مما يسبب مجموعة واسعة من الأعراض المحتملة، بما في ذلك مشاكل في الرؤية أو حركة الذراع أو الساق أو الإحساس أو التوازن.

في كثير من الحالات، من الممكن علاج الأعراض. ينخفض ​​متوسط ​​العمر المتوقع قليلاً بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد.

يتم تشخيص التصلب المتعدد بشكل أكثر شيوعًا لدى الأشخاص في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر إلى أنه أكثر شيوعًا لدى النساء بحوالي 2 إلى 3 مرات مقارنة بالرجال.

يعد مرض التصلب العصبي المتعدد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإعاقة لدى البالغين الأصغر سنًا.



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أعراض التصلب اللويحي عند النساء

تختلف أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل كبير من شخص لآخر ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم.

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

التعب.

صعوبة المشي.

مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية.

مشاكل في السيطرة على المثانة.

تنميل أو وخز في أجزاء مختلفة من الجسم.

تصلب العضلات وتشنجاتها.

مشاكل في التوازن والتنسيق.

مشاكل في التفكير والتعلم .

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اعتمادًا على نوع مرض التصلب العصبي المتعدد الذي تعاني منه، قد تأتي الأعراض وتختفي على مراحل أو تزداد سوءًا بشكل مطرد بمرور الوقت (التقدم).

أنواع التصلب اللويحي عند النساء

يبدأ مرض التصلب العصبي المتعدد بانتكاسات فردية أو بتقدم تدريجي. يتم تشخيص ما بين 8 إلى 9 من كل 10 أشخاص مصابين بمرض التصلب اللويحي المتعدد.

عادة ما تتفاقم الأعراض على مدى بضعة أيام، وتستمر لعدة أيام إلى أسابيع إلى أشهر، ثم تتحسن ببطء خلال فترة زمنية مماثلة.

تحدث الانتكاسات غالبًا دون سابق إنذار، ولكنها ترتبط أحيانًا بفترة من المرض أو التوتر.

قد تختفي أعراض الانتكاس تمامًا، مع العلاج أو بدونه، على الرغم من استمرار بعض الأعراض غالبًا، مع حدوث هجمات متكررة على مدار عدة سنوات.

حوالي ثلثي الأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي سوف يصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي الثانوي.

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ما الذي يسبب التصلب المتعدد؟

يحدث مرض التصلب اللويحي عند النساء نتيجة خطأ ما في الجهاز المناعي ويهاجم عن طريق الخطأ جزءًا صحيًا من الجسم - في هذه الحالة، الدماغ أو الحبل الشوكي في الجهاز العصبي.

يؤدي هذا إلى إتلاف وندبات الغمد، وربما الأعصاب الأساسية، مما يعني أن الرسائل التي تنتقل عبر الأعصاب تصبح بطيئة أو معطلة.

يعد السبب الدقيق الذي يجعل الجهاز المناعي يعمل بهذه الطريقة غير واضح، لكن معظم الخبراء يعتقدون أن هناك مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية.

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علاج أعراض التصلب اللويحي عند النساء

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لا يوجد حاليًا علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد، ولكن هناك عددًا من العلاجات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الحالة وتخفيف الأعراض.

يعتمد العلاج الذي تحتاجينه على الأعراض والصعوبات المحددة التي تعاني منها.

قد تشمل:

علاج الانتكاسات بدورات قصيرة من أدوية الستيرويد لتسريع عملية الشفاء.

علاجات محددة لأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد الفردية.

العلاج لتقليل عدد الانتكاسات باستخدام أدوية تسمى العلاجات المعدلة للمرض.

قد تساعد العلاجات المعدلة للمرض أيضًا على إبطاء أو تقليل التدهور العام للإعاقة لدى الأشخاص المصابين بنوع من مرض التصلب العصبي المتعدد يسمى التصلب المتعدد الانتكاسي.

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المصدر : مايوكلينك