شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب بريطانى بعد ظهور أعراض الأنفلونزا عليه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة "express" الإنجليزية، قصة لمراهق يدعي "شون هيوز" شعر بأعراض تشبه الأنفلونزا، ثم توفى بعد أربعة أيام.

فعند عودته من المدرسة إلى المنزل، فكان يشعر بالتعب ولهذا السبب أخذته عائلته إلى الطبيب، وبعد تناول المضادات الحيوية لم يشعر بتحسن كبير في اليوم التالي، لذلك أخذه والديه إلى المستشفى.

وقال والده جو: "كان الأطباء في المستشفى في حيرة، إذ لم يكن لديهم أي فكرة على الإطلاق عن مشكلة شون، وبعد أربعة أيام مات.

وبعد التحقيق بشأن وفاة شون في 12 يناير 2018 ثبت أنه توفى من تعفن الدم، ولذا قال الأب جو لصحيفة الأيرلندية تايمز: "كان عمره 15 عامًا وكان شابًا يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية، ولم نسمع قط عن هذا المرض، ولم نتعلم ولو مرة واحدة عن هذا القاتل العالمي الصامت الذي سرق حياة ابننا، ولم يُذكر مصطلح الإنتان في أي وقت من الأوقات لكارين "والدة شون" أو لي من قبل طبيب الأسرة أو المسعفين الطبيين أو الأطباء في المستشفى."

وقال والد الطفل، متذكرًا ابنه الموهوب موسيقيًا: "منذ سن مبكر جدًا، كان من الواضح أن شون ملتزمًا بأشياء عظيمة، ولقد كان مغنيًا وفنانًا وممثلًا كوميديًا وأفضل صديق لكل من سعد بمعرفته.



وفاة شاب بتعفن الدم

وشرحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن الإنتان باعتباره رد فعل "يهدد الحياة" للعدوى التي قد يكون "من الصعب اكتشافها"، وتوضح الهيئة الصحية: "يحدث ذلك عندما يبالغ جهازك المناعي في رد فعله تجاه العدوى ويبدأ في إتلاف أنسجة الجسم وأعضائه، ويُعرف أيضًا باسم تسمم الدم ، إذا لم يتم علاجه بشكل عاجل، يمكن أن تتحول الحالة إلى صدمة إنتانية تؤدي إلى فشل أعضاء الجسم.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الالتهابات البكتيرية "تسبب معظم حالات الإنتان"، فقد يعاني الشخص المصاب بالإنتان من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

-ارتفاع معدل ضربات القلب أو ضعف النبض

-حمى أو رعشة أو شعور بالبرد الشديد

-الارتباك أو الارتباك

-ضيق في التنفس

-الألم الشديد أو عدم الراحة

-الجلد رطب أو متعرق.

وينبغي الإبلاغ عن أي علامة على وجود حالة طبية طارئة إلى خدمات الطوارئ.

وتحث هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لا تخف من سؤال أخصائي الرعاية الصحية "هل هذا تعفن الدم؟"

العلاج الرئيسي للإنتان هو المضادات الحيوية التي تعطى مباشرة في الوريد والسوائل التي تعطى عن طريق الوريد.