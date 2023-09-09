شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطعمة المصنعة وراء الإصابة بنوبات قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة فرنسية جديدة أن تناول كميات كبيرة من بعض العوامل المستخدمة في الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال باحثون فرنسيون إنه يمكن استخدام النتائج، التي نشرت في مجلة BMJ، للمساعدة في إعادة تقييم اللوائح المتبعة في صناعة الأغذية "لحماية المستهلكين".

واستكشفوا الآثار الصحية لبعض المستحلبات، التي تستخدم لحفظ وإضافة نسيج إلى الأطعمة المعلبة، مثل الآيس كريم والسمن والوجبات الجاهزة.

وبالفعل، اقترح بعض العلماء أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء وتزيد الالتهاب، ما قد يزيد خطر الإصابة بمشاكل في القلب.

وشارك في الدراسة نحو 95442 بالغا فرنسيا ليس لديهم تاريخ في الإصابة بأمراض القلب، بين عامي 2009 و2021. وبلغ متوسط أعمارهم 43 عاما، وشكّلت النساء المشاركات نحو 79% من المجموع الكلي.

وجرت مطابقة كل عنصر مسجل في اليوميات من قبل المشاركين، بعلامة تجارية حتى يتمكن الباحثون من تحديد وجود المواد المضافة وكميتها.

وطُلب من المشاركين أيضا الإبلاغ عما إذا كانوا تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية على مدار الدراسة.

وبعد فترة متابعة متوسطة مدتها سبع سنوات، ربط تناول كميات أكبر من السليلوز E460 إلى E468، والتي تستخدم لتحسين نسيج الطعام وكذلك زيادة سمكه، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعُثر على روابط مماثلة مع منظم الحموضة E339 وعامل الربط E472c.