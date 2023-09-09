شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تغذى شعرك وتقويه.. أطعمة مهمة لازم تكون فى وجباتك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوية الشعر وانباته واحدة من أهم الأشياء التى يسعى إليها الكثيرون وخصوصا السيدات فبعيدا عن الروتين اليومى فى استخدام الشامبو والسيروم والزيوت فهناك طرق صحية وطبيعية تساعد فى إنبات الشعر وتقويته وهو الأكل الصحى:

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أكلات صحية تعزز صحة الشعر ونموه وهى: ​-الأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، لا يستطيع جسمك إنتاج هذه الدهون الصحية، لذا عليك الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية. إنها تساعد على حمايتك من الأمراض، لكن جسمك يحتاج إليها أيضًا لنمو الشعر والحفاظ عليه لامعًا وممتلئًا.





-السبانخالسبانخ مليئة بالعناصر الغذائية المذهلة وتحتوي على الكثير من فيتامين أ، بالإضافة إلى الحديد والبيتا كاروتين والفولات وفيتامين سي. تعمل هذه العناصر معًا للحصول على فروة رأس وشعر صحيين. كما إنها تحافظ على ترطيب شعرك حتى لا ينكسر. -الجوافةتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا فيتامين C وهي تحمي شعرك من التكسر، وتساعد على انبات ونمو الشعر. -اللحوم الخالية من الدهونعندما لا تحصل على ما يكفي من البروتين، فإن نمو الشعر "يتوقف". وبما أنه يتوقف ويتساقط الشعر القديم، فمن الممكن أن تصاب بتساقط الشعر. للحصول على البروتين من اللحوم، اختر الخيارات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي، والتي تحتوي على دهون مشبعة أقل من مصادر مثل لحم البقر . -البطاط الحلوةتمتلئ البطاطا الحلوة بمضادات الأكسدة المفيدة لك والتي تسمى بيتا كاروتين. حيث يقوم جسمك بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، مما يساعد على الحماية من الشعر الجاف والباهت. كما أنه يشجع الغدد الموجودة في فروة رأسك على إنتاج سائل زيتي يسمى الزهم الذي يمنع جفاف الشعر. ويمكنك أيضًا العثور على البيتا كاروتين في الخضروات البرتقالية الأخرى مثل الجزر واليقطين والشمام والمانجو.