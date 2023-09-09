حبة سحرية قد تنقذ الأم من اكتئاب ما بعد الولادة

في إطار البحث عن أدوية وحلول لمرض الاكتئاب، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، الجمعة، على دواء "zuranolone" لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، ما يجعلها أول حبة فموية معتمدة في الولايات المتحدة خصيصا لهذا المرض، الذي يصيب حوالي نصف مليون سيدة كل عام في البلاد.

وأعلنت "إف دي إيه" أن العلاج الذي سيباع تحت العلامة التجارية "Zurzuvae"، قد تمت الموافقة عليه ويمكن تناول حبة مرة واحدة يوميا على مدار 14 يوماً.

ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة مرضاً عقلياً خطيراً تعاني منه حوالي 10 إلى 15% من النساء اللواتي يلدن في الولايات المتحدة وأحيانا تبدأ المعاناه أثناء الحمل، ولأن هذا النوع من الاكتئاب يمكن أن يؤذي العلاقة بين الأم والرضيع، فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي للطفل.

وأكد الدكتور تيفاني آر فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، في حديثه لشبكة "سي إن إن" أن "الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارا مفيدا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر الحادة، والتي قد تهدد حياتهن في بعض الأحيان".

ورغم النتائج الواعدة للعلاج الجديد قالت رئيسة قسم الطب النفسي في كلية تشان للطب بجامعة ماساتشوستس، إنها لن توصي على الأرجح باستخدام Zurzuvae للمرضى الذين يعانون من اكتئاب متكرر طويل الأمد.

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